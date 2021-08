Sinner-McDonald oggi, Finale ATP Washington: orario, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 8 agosto, il torneo Citi Open 2021 di tennis, di categoria ATP 500, che si gioca sul cemento outdoor di Washington, vedrà disputarsi le finali dei tabelloni principali di singolare e doppio, con il match tra l’italiano Jannik Sinner, testa di serie numero 5, e lo statunitense Mackenzie McDonald.

Tra i due incontri previsti (si giocherà prima il doppio), è in programma anche quello tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 5 del seeding, e lo statunitense Mackenzie McDonald, che sarà il secondo a partire dalle ore 20.00 italiane sullo Stadium Court e scatterà comunque non prima delle ore 23.00 italiane.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-McDonald in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis ed in chiaro su SupertennisTV, in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV e gratuitamente su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Sinner e McDonald.

PROGRAMMA SINNER-McDONALD

Domenica 8 agosto

Stadium Court, a partire dalle ore 20.00 italiane

Finale Doppio

Non prima delle ore 23.00 italiane

(5) Jannik Sinner VS Mackenzie McDonald

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis

Diretta tv in chiaro su SuperTennisTV

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

