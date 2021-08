Sinner-Johnson oggi, ATP Washington 2021: orario, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 6 agosto, il torneo Citi Open 2021 di tennis, di categoria ATP 500, che si gioca sul cemento outdoor di Washington, vedrà disputarsi tutti i quarti di finale del tabellone principale di singolare, con il match tra l’italiano Jannik Sinner, testa di serie numero 5, e lo statunitense Steve Johnson.

Tra i quattro incontri previsti in singolare (oltre ad uno in doppio), è in programma anche quello tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 5 del seeding, e lo statunitense Steve Johnson, che sarà il secondo a partire dalle ore 20.00 italiane sullo Stadium Court.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Johnson in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in chiaro su SupertennisTV, in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV e gratuitamente su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Sinner e Johnson.

PROGRAMMA SINNER-JOHNSON

Venerdì 6 agosto

Stadium Court, a partire dalle ore 20.00 italiane

John Millman VS (WC) Jenson Brooksby

A seguire

(5) Jannik Sinner VS Steve Johnson

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Diretta tv in chiaro su SuperTennisTV

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

