Short track, raduno a Bormio della Nazionale italiana: Martina Valcepina e Pietro Sighel osservati speciali

Giorni di lavoro sono quelli che attendono la Nazionale italiana di short track. La selezione tricolore riprenderà la propria preparazione in vista della stagione olimpica, volendo curare il tutto nei dettagli. Un raduno a Bormio che si concluderà il 29 agosto, con 24 azzurri presenti. Di seguito l’elenco dei convocati:

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Chiara Betti (C.P.Pinè), Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Viola De Piazza (Bromio Ghiaccio), Katia Filippi (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Cynthia Mascitto (Esercito), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Mattia Antonioli (Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Yuri Confortola (Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Marco Giordano (Carabinieri), Augusto Duzioni (Sport Evolution), Milan Grugni (Sport Evolution), Luca Lim (Velocisti Ghiaccio Torino), Pietro Marinelli (Bormio Ghiaccio), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Luca Spechenhauser (Fiamme Oro) e Davide Viscardi (Esercito).

“Stiamo facendo un percorso lungo ed intenso: in queste due settimane fino a fine agosto proseguiremo nel solco di quanto iniziato, facendo con il passare dei giorni un lavoro sempre più specifico. Ci sposteremo poi a Courmayeur dove condivideremo delle sessioni di allenamento anche con la Nazionale olandese e francese. Vogliamo dare il massimo per farci trovare pronti“, ha spiegato il tecnico Assen Pandov.

Una squadra che potrà contare già da questo raduno su alcune figure di spicco come Martina Valcepina e, tra le nuove leve, Pietro Sighel, grande protagonista l’anno scorso nelle poche competizioni andate in scena a causa del Covid. Ci si riferisce ai 3 argenti vinti agli Europei di Danzica (Polonia) e ai tre bronzi dei Mondiali di Dordrecht (Paesi Bassi), competizione quest’ultima assai condizionata dalle assenze per la pandemia. Si spera che nell’avvicinamento alla rassegna olimpica di Pechino si possano avere delle rassicurazioni, mancando circa sei mesi.

Non presente Arianna Fontana che, come è noto, ha deciso già dall’anno scorso di inseguire il sogno della quinta Olimpiade allenandosi a Budapest (Ungheria), per le diversità di vedute con la Federazione sullo staff tecnico, dove ad allenarla c’è il marito Anthony Lobello che, dopo aver appeso i pattini al chiodo nel 2014, la guida da bordo pista con grande attenzione.

Foto: comunicato FISG