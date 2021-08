Serie A in tv, come vederla su DAZN e Sky: tutti gli abbonamenti necessari

Il tempo sta scorrendo sempre più veloce. La Serie A di calcio 2021-2022 è letteralmente ai nastri di partenza e, mai come quest’anno, si annuncia indecifrabile e vibrante. Tante squadre pronte a contendersi lo Scudetto, con l’Inter che proverà a difendere il titolo ottenuto pochi mesi fa, nonostante diversi addii pesanti.

38 giornate da vivere tutte d’un fiato, ma come si potranno seguire? Com’è ben noto da questa stagione (e per le successive due) sarà DAZN a detenere i diritti complessivi del campionato di calcio italiano, con Sky che si è garantita la possibilità di trasmettere tre match in co-esclusiva. Andiamo, quindi, con ordine.

Incominciamo da DAZN. La pay-tv nata in Inghilterra trasmetterà tutte le partite della Serie A 2021-2022. Al corso di 29,99 euro al mese (19.99 per chi era già precedentemente abbonato tramite Sky) si potrà assistere a tutti i match del campionato, oltre alle consuete proposte di calcio e altri sport. DAZN si potrà seguire in streaming, tramite la App o per mezzo di smart-tv.

Passiamo a Sky Sport. La piattaforma avrà a disposizione tre partite in co-esclusiva con DAZN. Questi gli orari: un anticipo del sabato alle 20.45, il lunch match della domenica alle ore 12.30, il monday night del lunedì alle 20.45. Il pacchetto SkySport rimane invariato a 16 euro al mese, offerta di 5 euro al mese per il pacchetto Calcio. I canali di Sky sono visibili in streaming su Sky Go e su Now Tv. Now Tv pass sport costa 14,99 euro al mese.

Ma, non finisce qui. C’è anche l’opzione Tim Vision. Si potrà vedere tutta la Serie A, tramite DAZN: (10 partite su 10 per ogni turno di cui 7 in esclusiva). TIMVision Calcio e Sport costa 29,99 euro al mese (più i costi di attivazione) e permette di vedere anche i migliori match della UEFA Conference League e la Uefa Champions League di Infinity+.

Ora che vi abbiamo dato tutte le informazioni, non vi resta che fare la vostra scelta e non perdervi la Serie A di calcio 2021-2022. Si annuncia una stagione imperdibile!

Foto: Lapresse