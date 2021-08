Salto in alto, stasera Gianmarco Tamberi a Losanna: orario, programma, tv, streaming

Gianmarco Tamberi torna in gara a 24 giorni di distanza dal magico 1° agosto, giorno in cui si è laureato Campione Olimpico di salto in alto in una memorabile giornata per l’atletica italiana (Marcell Jacobs trionfò sui 100 metri). Il marchigiano ha scelto la decima tappa della Diamond League per rimettere piede in pedana, selezionando il City Event di Losanna (Svizzera) per riabbracciare il pubblico. Si tratta di un preludio del resto delle gare del meeting vero e proprio che andranno in scena domani nello stadio della località elvetica.

L’azzurro avrebbe dovuto sfidare il qatarino Mutaz Essa Barshim, l’amico-rivale con cui ha condiviso il gradino più alto del podio ai Giochi, ma il Campione del Mondo ha dato forfait all’ultimo minuto. L’azzurro se la dovrà vedere in particolar modo col bielorusso Maksim Nedasekau (bronzo ai Giochi), col russo Ilya Ivanyuk (2.37 in stagione) e con l’ucraino Andriy Protsenko.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio del salto in alto stasera a Losanna con Gianmarco Tamberi in pedana.

GIANMARCO TAMBERI STASERA A LOSANNA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO:

18.00 Salto in alto maschile, Diamond League a Losanna (con Gianmarco Tamberi)

GIANMARCO TAMBERI STASERA A LOSANNA: COME SEGUIRE LA GARA

Non è prevista diretta tv e/o streaming dell’evento.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

