Quanto soldi sono costate al Coni le 40 medaglie per le Olimpiadi? Tutti i premi da pagare con gioia: cifre milionarie

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si sono rivelate trionfali per l’Italia: 40 medaglie (superato di quatto unità il record di Los Angeles 1932 e Roma 1960), di cui 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. Tanti successi di prestigio assoluto come i 100 metri e la 4×100 maschile ad atletica leggera, l’inseguimento a squadre nel ciclismo su pista, la doppia affermazione nella marcia, la prima gioia del canottaggio femminile, il salto in alto maschile. Il Bel Paese faticava a portare a casa titoli nella prima settimana, poi è arrivata la doppietta di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi nel giro di dieci minuti, l’inerzia è cambiata e la seconda parte dei Giochi è stata semplicemente superlativa per i nostri colori.

Gli atleti che sono riusciti a salire sul podio a cinque cerchi hanno potuto beneficiare anche di un interessante riconoscimento economico, elargito dal Coni con l’intento di premiare con un sostegno in denaro l’impegno profuso e i risultati ottenuti dagli azzurri: 180.000 euro per la medaglia d’oro, 90.000 euro per la medaglia d’argento, 60.000 per la medaglia di bronzo. Quanti soldi sono costate al Coni le medaglie ottenute dalla delegazione tricolore alle Olimpiadi di Tokyo 2021? Si tratta chiaramente di premi da pagare con grande gioia, viste le grandi emozioni e il lustro che i nostri portacolori ci hanno garantito nel corso delle ultime due settimane.

La cifra complessiva ammonta a 6,96 milioni di euro. Va ricordato, infatti, che i premi sono per singolo atleta: ad esempio gli ori nella 4×100 maschile sono 4 e quindi, in quel caso, il premio non è di 180.000 euro da dividere per quattro, ma di 180.000 euro a testa. I medagliati da premiare sono dunque 72, contro le 40 medaglie che ci hanno permesso di finire nella top-10 del medagliere. Di seguito lo specchietto dettagliato di quanto sono costate le medaglie vinte dall’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

COSTO MEDAGLIE OLIMPIADI TOKYO 2020 PER L’ITALIA

180.000 euro x 18 medagliati d’oro = 3,24 milioni di euro

90.000 euro x 16 medagliati d’argento = 1,44 milioni di euro

60.000 euro x 38 medagliati di bronzo = 2,28 milioni di euro

TOTALE: 6,96 milioni di euro

Foto: Lapresse