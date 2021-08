Si terranno a Caldas da Rainha, in Portogallo, gli Europei Under 17 ed Under 19 di pentathlon moderno: saranno tredici gli azzurrini in gara da domenica 29 agosto a sabato 4 settembre, otto tra gli Under 17 e cinque tra gli Under 19. La composizione delle staffette verrà confermata nel corso della riunione tecnica di sabato 28 agosto.

Tra gli Under 17 saranno in gara Matteo Bovenzi, Denis Agavriloaie, Tiziano Frangioni, Carlo Viggo Cairo, Elisa Sala, Teresa Gioia, Sara Forti e Margherita Toraldo, mentre tra gli Under 19 vedremo all’opera Christian Arroyo Paniagua, Valerio Barletta, Matteo Landi, Luca Gioia e Giulia Bagaglini.

Foto: comunicato stampa FIPM