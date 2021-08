Pentathlon, Europei giovanili 2021: Forti, Gioia e Sala si qualificano per la finale femminile under 17

Hanno preso il via ufficialmente i Campionati Europei di pentathlon moderno per le categorie Under 19 e Under 17. A Caldas Da Rainha (in Portogallo) sono andate in scena le qualificazioni per la gara femminile Under 17 con Sara Forti (Nice 55), Teresa Gioia (Pentafiano), Elisa Sala (Avia Pervia) e Margherita Toraldo (Fiamme Oro).

La finale, che si disputerà martedì 31 agosto vedrà in azione Elisa Sara che oggi ha totalizzato 803 punti, quindi Teresa Gioia con punti 774 e Sara Forti con 772 punti. Eliminata, invece, Margherita Toraldo che si è fermata a 716 punti.

Domani il programma dei Campionati Europei prevede la disputa della staffetta uomini U19 alla quale parteciperanno Luca Gioia (Cinque per Tutti) e Cristian Arroyo Paniagua (PM Torino). Vedremo anche le qualificazioni Under 17 uomini con in gara Denis Agavriloaie (PM Guidonia), Matteo Bovenzi(Area 51), Carlo Cairo (Futura Pesaro) e Tiziano Frangioni (PM Ippocampo).

Foto: FIPM