Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Courchevel 2021: gli Stati Uniti dominano la prima giornata

Con le pesanti defezioni di Russia e Giappone gli USA sono stati i protagonisti assoluti della prima giornata della tappa inaugurale del circuito Junior Grand Prix 2021 di pattinaggio artistico, in scena alla Patinoire du Forum di Courchevel (Francia) fino a sabato 21 agosto.

Gli atleti statunitensi si sono imposti senza patemi e in scioltezza sia nello short del singolo femminile che in quello maschile. Nel primo caso, non senza sorprese in realtà, a piazzarsi provvisoriamente al comando della classifica è stata la debuttante assoluta Clare Seo, autrice di una buona prestazione in cui ha guadagnato il miglior riscontro sia sul fronte tecnico che sulle componenti del programma, snocciolando un buon triplo flip, il doppio axel e, in zona bonus, la combinazione triplo flip/triplo toeloop, questa leggermente penalizzata da un arrivo sul quarto nel primo salto.

Risultando l’unica del lotto a ottenere il massimo possibile nei quattro elementi a livello, le tre trottole e la sequenza di passi, la pattinatrice classe 2006 seguita da Tammy Gambill ha scavallato i 60 punti guadagnando nello specifico 63.43 (36.60, 26.83), precedendo di meno di un punto la più esperta compagna di squadra Lindsay Thorngren, artefice di una prova speculare rispetto alla prima classificata, con tanto di stessa sbavatura nel triplo toeloop combinato con il triplo lutz in zona bonus, ma ostacolata da una chiamata di livello 3 nella serie di passi e da una valutazione di poco inferiore nel secondo punteggio, piccoli dettagli che hanno fermato la sua corsa a 62.63 (36.51, 26.12).

Più staccata la canadese Kaiya Ruiter, al momento terza con 59.50 (33.36, 26.14) dopo un programma caratterizzato da una chiamata di filo non chiaro nel triplo lutz combinato con il triplo toeloop (sul quarto). Soltanto settima con 52.29 (27.52, 24.77) la grande favorita della vigilia, la georgiana Alina Urushadze, lontana dalle condizioni di forma migliori e quest’oggi pesantemente rallentata da un erroraccio nell’entrata del triplo lutz nella combinazione con il doppio toeloop, chiamato con filo errato, e da un triplo flip corto di rotazione.

In campo maschile l’atteso Ilia Malinin non ha tradito invece le aspettative, portandosi in vantaggio grazie a una performance giudicata 80.07 (44.50, 35.17), impreziosita da tre elementi di salto puliti, triplo lutz/triplo toeloop, triplo flip e triplo axel, con una nota di merito inoltre nella trottola combinata finale, premiata con +4 da sette giudici su nove. Ottimo short anche per il canadese Corey Circelli che, malgrado un triplo axel falloso, ha conquistato la seconda piazza provvisoria con 76.63 (41.38, 35.15) davanti al secondo statunitense in gara, Lucas Broussard, terzo con 62.55 (34.68, 28.97).

Nella giornata di domani, venerdì 20 agosto, andrà in scena la rhythm dance della danza sul ghiaccio e il libero individuale femminile.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: International Skating Union (Figure Skating/JGP Courchevel-1 2021 Event)