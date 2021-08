La Spagna raggiunge l’obiettivo della vigilia e conquista il pass per la finalissima nel torneo di pallanuoto femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. La selezione iberica si è guadagnata la possibilità di sfidare la corazzata americana per il titolo in occasione della finale di sabato 7 luglio.

Partenza a razzo al Tatsumi Water Polo Centre per le spagnole, che chiudono il primo quarto in vantaggio 2-0 e si portano addirittura a +3 sul 5-2 al termine della prima metà dell’incontro. L’Ungheria sprofonda a -4 nel terzo periodo sul 4-8, poi negli ultimi minuti prova una rimonta disperata senza riuscire però a mettere realmente in discussione il risultato finale.

8-6 lo score conclusivo del match in favore della Spagna, che vola così all’atto conclusivo della manifestazione grazie ai 3 gol personali di Anna Espar Llaquet e alla doppietta di Elena Ruiz, oltre ad una buonissima prestazione difensiva di squadra.

Foto: Lapresse