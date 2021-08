Olimpiadi Tokyo 2021, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali venerdì 6 agosto

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA 6 AGOSTO

ATLETICA

I tre ori conquistati sin qui rappresentano un record che in passato si era verificato solo a Mosca 1980 e Los Angeles 1984. Andare oltre sarebbe un qualcosa di mai visto…A questo punto, per citare le parole di Marcell Jacobs, non dobbiamo smettere di sognare. Antonella Palmisano punta ad una gara importante nella 20 km di marcia, dove sarà presente anche Eleonora Giorgi ‘di ritorno’ dall’esperienza nella 50 km che non è mai entrata nel programma olimpico. Cinesi favorite, ma Massimo Stano ha insegnato che tutto è possibile e che i tempi di accredito contano sino ad un certo punto.

Fa un pensierino a qualcosa di speciale anche la 4×100 di Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta, approdata in finale con il 4° crono complessivo. Senza gli Stati Uniti, eliminati a sorpresa, sarà la Giamaica la squadra da battere. Per il resto, potrà succede di tutto. Occorrerà la gara perfetta e, nel contempo, sperare magari in qualche errore altrui per salire sul podio.

Percentuali di medaglia

Staffetta Italia 4×100: 40%

Antonella Palmisano 35%

Eleonora Giorgi 15%

CICLISMO SU PISTA

Nella madison femminile cinque compagini sembrano avere qualcosa in più di tutte le altre: Olanda, favorita n.1, Usa, Gran Bretagna, Danimarca ed Italia. Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo si giocheranno una medaglia, ma sarà fondamentale non farsi sorprendere tatticamente: un giro perso potrebbe rivelarsi letale. L’incognita maggiore riguarda una Paternoster che non sembra al 100% della forma, al contrario di una Balsamo tirata a lucido.

Percentuali di medaglia

Balsamo-Paternoster 50%

KARATE

Luigi Busà va considerato una delle carte principali dell’Italia di tutta l’Olimpiade. Un fuoriclasse assoluto della categoria -75 kg del kumite, che in carriera ha vinto due ori ai Mondiali e ben cinque agli Europei. Il sogno sarebbe di aggiungere alla collezione quello mancante…Il siciliano si ritroverà di fronte sin dalla pool eliminatoria il rivale storico azero Rafael Aghayev. E chissà che i due non possano poi ritrovarsi anche nella fase decisiva della competizione…Qualche speranza di podio anche per Mattia Busato nel kata.

Percentuali di medaglia

Luigi Busà 60%

Mattia Busato 30%

PENTATHLON MODERNO

Elena Micheli è reduce da due top5 consecutive ai Mondiali, con tanto di argento nel 2019. La romana, tuttavia, è partita male nel ranking round di scherma ed è solo 19ma: per la medaglia si fa durissima. E’ ben piazzata invece Alice Sotero, quinta e peraltro tra le migliori nel nuoto. Chissà che non possa materializzarsi una sorpresa inaspettata, magari dall’atleta meno attesa.

Percentuali di medaglia

Alice Sotero 35%

Elena Micheli 10%

LOTTA

Frank Chamizo inseguiva l’oro da 5 anni, ma ancora una volta il sogno si è infranto in semifinale. Ora affronterà nella finalina per il bronzo uno tra il cubano Jeandry Garzon Caballero e l’americano Kyle Douglas Dake, quest’ultimo un avversario durissimo.

Inizierà anche il cammino nella categoria -97 kg dello stile libero di Abraham Conyedo. L’italo-cubano dovrà a tutti i costi cercare di sconfiggere ai quarti il rumeno Albert Saritov. A quel punto troverebbe ai quarti di finale il campione olimpico americano Kyle Frederick Snyder e, anche in caso di sconfitta, avrebbe con ogni probabilità l’opportunità di giocarsi il bronzo in un non impossibile tabellone di ripescaggio.

Percentuali di medaglia

Frank Chamizo 50%

Abraham Conyedo 40%

Foto: Lapresse