Olimpiadi oggi, orari e italiani in gara 3 agosto: programma, tv, streaming, finali medaglie

Oggi martedì 3 agosto va in scena l’undicesima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e si assegnano svariate medaglie di questa rassegna a cinque cerchi. Si preannuncia grande spettacolo perché ci sarà da divertirsi con un’abbuffata di sport che soltanto i Giochi riescono a regalare. L’Italia vuole sognare in grande e si gioca carte pesantissime in una giornata di fine weekend davvero tutta da vivere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, gli eventi e gli italiani in gara martedì 3 agosto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. I Giochi sono trasmessi in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 (pacchetto complessivo di 200 ore); in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con canali tematici dedicati ai singoli sport) e su DAZN (dove si vedono i due canali televisivi di Eurosport). DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, con un live generale e live tematici.

CALENDARIO OLIMPIADI MARTEDÌ 3 AGOSTO: PROGRAMMA E ORARI

MARTEDÌ 3 AGOSTO:

02.00 ATLETICA – Finali: salto in lungo femminile, 400 metri ostacoli maschile. Qualificazioni e batterie: salto triplo maschile, 1500 metri maschile, 400 metri femminile, 200 metri maschile

02.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale femminile (2 partite)

02.00 VOLLEY – Torneo maschile, quarti di finale 1: Canada-Russia

02.30 CANOA SPRINT – Semifinali e finali: K1 200 metri femminile, C2 1000 metri maschile, K1 1000 metri maschile, K2 500 metri femminile

02.30 PALLAMANO – Torneo maschile, quarti di finale 1: Francia-Bahrain

03.00 BASKET – Torneo maschile, quarti di finale 1: Slovenia-Germania

03.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile e femminile, quarti di finale

03.00 TUFFI – 3 m maschile, semifinale

03.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, semifinale 1: Australia-Germania

04.00 BOXE – Finali: 57 kg femminile. Semifinali: 57 kg maschile, 91 kg maschile. Quarti di finale: 52 kg maschile, 63 kg maschile, 60 kg femminile

04.00 LOTTA – Ripescaggi: 77 kg greco-romana, 68 kg femminile, 97 kg greco-romana. Ottavi e quarti di finale: 67 kg greco-romana, 62 kg femminile, 87 kg greco-romana

06.00 VOLLEY – Torneo maschile, quarti di finale 2: Giappone-Brasile

06.15 PALLAMANO – Torneo maschile, quarti di finale 2: Svezia-Spagna

06.40 BASKET – Torneo maschile, quarti di finale 2: Spagna-USA

06.50 SOLLEVAMENTO PESI – 109 kg maschile (gruppo B)

07.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, quarti di finale 1: Canada-USA

07.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile e femminile, quarti di finale

07.30 VELA – Medal Race: Finn maschile Nacra 17 misto

08.00 TUFFI – 3 m maschile, finale

08.30 CICLISMO SU PISTA – Primo turno e finali: Inseguimento a squadre femminile, Sprint a squadre maschile. Primo turno: Inseguimento a squadre maschile

08.30 PALLANUOTO – Torneo femminile, quarti di finale 2: Spagna-Cina

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata maschile, qualificazioni

10.00 BOXE – Finali: 69 kg maschile. Semifinali: 57 kg maschile, 91 kg maschile. Quarti di finale: 60 kg femminile, 52 kg maschile, 63 kg maschile

10.00 CALCIO – Torneo maschile, semifinale 1: Messico-Brasile

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di Specialità: parallele pari, trave, sbarra

10.00 PALLAMANO – Torneo maschile, quarti di finale 3: Danimarca-Norvegia

10.00 VOLLEY – Torneo maschile, quarti di finale 3: Italia-Argentina

10.20 BASKET – Torneo maschile, quarti di finale 3: Italia-Francia

11.15 LOTTA – Finali: 77 kg greco-romana, 97 kg greco-romana, 68 kg femminile. Semifinali: 67 kg greco-romana, 87 kg greco-romana, 62 kg femminile

11.20 PALLANUOTO – Torneo femminile, quarti di finale 3: Olanda-Ungheria

12.00 ATLETICA – Finali: salto con l’asta maschile, lancio del martello femminile, 800 metri femminile, 200 metri femminile. Semifinali: 200 metri maschile. Qualifiche e batterie: 110 metri ostacoli, getto del peso maschile, 5000 metri maschile

12.00 BASEBALL – Ripescaggio 1

12.00 EQUITAZIONE – Salto a ostacoli individuale, qualificazioni

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, semifinale 2: India-Belgio

12.30 NUOTO ARTISTICO – Coppie, technical routine

12.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, semifinali

12.50 PALLANUOTO – Torneo femminile, quarti di finale 4: Australia-Russia

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – 109 kg maschile (gruppo A)

13.00 CALCIO – Torneo maschile, semifinale 2: Giappone-Spagna

13.45 PALLAMANO – Torneo maschile, quarti di finale 4: Germania-Egitto

14.00 BASKET – Torneo maschile, quarti di finale 4: Australia-Argentina

14.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale femminile (2 partite)

14.30 VOLLEY – Torneo maschile, quarti di finale 4: Polonia-Francia

23.30 NUOTO DI FONDO – 10 km femminile

ITALIANI IN GARA MARTEDÌ 3 AGOSTO OLIMPIADI TOKYO 2021

MARTEDÌ 3 AGOSTO:

02.00 ATLETICA – Finali

400 metri ostacoli maschile: Alessandro Sibilio

Qualificazioni e batterie

Salto triplo maschile: Tobia Bocchi, Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje

200 metri maschile: Eseosa Desalu, Antonio Infantino

02.30 CANOA SPRINT – Semifinali e finali

K1 200 metri femminile: Francesca Genzo

K1 1000 metri maschile: Samuele Burgo

08.30 VELA – Medal Race

Nacra 17 misto: Ruggero Tita e Caterina Banti

Regate

470 maschile: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò

470 femminile: Elena Berta e Bianca Caruso

08.30 CICLISMO SU PISTA – Primo turno e finali:

Inseguimento a squadre femminile: Italia (Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini)

Primo turno

Inseguimento a squadre maschile: Italia (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan)

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata maschile, qualificazioni: Ludovico Fossali, Michael Piccolruaz

10.00 VOLLEY – Torneo maschile, quarti di finale 3: Italia-Argentina

10.20 BASKET – Torneo maschile, quarti di finale 3: Italia-Francia

12.00 ATLETICA – Finali

Lancio del martello femminile: Sara Fantini

Semifinali

200 metri maschile: eventuali Eseosa Desalu, Antonio Infantino

Qualifiche e batterie

110 metri ostacoli: Paolo Dal Molin, Hassane Fofana

Getto del peso maschile: Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir

5000 metri maschile: Yeman Crippa

12.00 EQUITAZIONE – Salto a ostacoli individuale, qualificazioni: Emanuele Gaudiano

12.30 NUOTO ARTISTICO – Coppie, technical routine: Linda Cerruti e Costanza Ferro

23.30 NUOTO DI FONDO – 10 km femminile: Rachele Bruni

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Makinen/Fidal