Olimpiadi oggi, orari e italiani in gara 2 agosto: programma, tv, streaming, finali medaglie

Oggi lunedì 2 agosto va in scena la decima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e si assegnano svariate medaglie di questa rassegna a cinque cerchi. Si preannuncia grande spettacolo perché ci sarà da divertirsi con un’abbuffata di sport che soltanto i Giochi riescono a regalare. L’Italia vuole sognare in grande e si gioca carte pesantissime in una giornata di fine weekend davvero tutta da vivere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, gli eventi e gli italiani in gara lunedì 2 agosto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. I Giochi sono trasmessi in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 (pacchetto complessivo di 200 ore); in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con canali tematici dedicati ai singoli sport) e su DAZN (dove si vedono i due canali televisivi di Eurosport). DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, con un live generale e live tematici.

CALENDARIO OLIMPIADI LUNEDÌ 2 AGOSTO: PROGRAMMA E ORARI

LUNEDÌ 2 AGOSTO:

01.30 TIRO A SEGNO – Pistola 25 m maschile, qualificazioni e finale. Carabina 3 posizioni maschile, qualificazioni e finale

02.00 ATLETICA – Finali: salto in lungo maschile, 100 metri ostacoli. Batterie e qualificazioni: lancio del martello maschile, 1500 metri femminile, 200 metri femminile

02.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile e femminile (2 partite)

02.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Corea del Sud-Angola (gruppo A)

02.00 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Serbia-Corea del Sud (gruppo A)

02.30 CANOA SPRINT – Batterie e quarti di finale: K1 200 metri femminile, C2 1000 metri maschile, K1 1000 metri maschile, K2 500 metri femminile

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, quarti di finale (2 partite)

03.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Nigeria-Giappone (gruppo B)

03.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Ungheria-Italia (gruppo A)

03.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile e femminile, ottavi di finale

04.00 LOTTA – Ripescaggi: 60 kg greco-romana, 76 kg femminile, 130 kg greco-romana. Ottavi e quarti di finale: 77 kg greco-romana, 68 kg femminile, 97 kg greco-romana

04.00 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Brasile (gruppo B)

04.05 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Italia (gruppo B)

04.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Grecia-USA (gruppo A)

04.50 SOLLEVAMENTO PESI – 87 kg femminile (gruppo B) e +87 kg femminile (gruppo B)

05.00 BASEBALL – Knockout stage

05.00 VELA – Medal Race: 49er FX femminile, 49er FX maschile. Regate: 470 maschile, 470 femminile

06.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile e femminile (2 partite)

06.00 BADMINTON – Doppio maschile, finale per il bronzo e finale per l’oro

06.40 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-USA (gruppo B)

07.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Montenegro (gruppo B)

07.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Spagna-Russia (gruppo B)

07.20 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Turchia (gruppo B)

07.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile e femminile, quarti di finale

08.00 TUFFI – 3 m maschile, preliminari

08.30 CICLISMO SU PISTA – Finali: Sprint a squadre femminile. Qualificazioni: inseguimento a squadre femminile, inseguimento a squadre maschile, sprint a squadre femminile

08.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Spagna-Croazia (gruppo B)

08.50 SOLLEVAMENTO PESI – 87 kg femminile (gruppo A)

09.15 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Ungheria-Svezia (gruppo B)

09.25 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Argentina (gruppo B)

10.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile e femminile (2 partite)

10.00 CALCIO – Torneo femminile, semifinale 1: USA-Canada

10.00 EQUITAZIONE – Completo individuale e a squadre, salto a ostacoli

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di Specialità: anelli, corpo libero femminile, volteggio maschile

10.20 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Belgio (gruppo C)

11.15 LOTTA – Finali: 60 kg greco-romana, 130 kg greco-romana, 76 kg femminile. Semifinali: 77 kg greco-romana, 97 kg greco-romana, 68 kg femminile

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Sudafrica (gruppo A)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, quarti di finale (2 partite)

12.00 ATLETICA – Finali: lancio del disco femminile, 3000 siepi maschile, 5000 metri femminile. Semifinali: 400 metri maschile, 400 metri ostacoli femminile. Batterie e qualificazioni: salto con l’asta femminile, 200 metri femminile

12.00 BADMINTON – Singolare maschile, finale per il bronzo e finale per l’oro

12.00 BASEBALL – Knockout stage

12.30 NUOTO ARTISTICO – Coppie, free routine (preliminari)

12.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Montenegro (gruppo A)

12.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile e femminile, quarti di finale

12.40 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Repubblica Dominicana (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Kazakhstan (gruppo B)

12.50 SOLLEVAMENTO PESI – +87 kg femminile (gruppo A)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, semifinale 2: Australia-Svezia

14.00 BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Porto Rico (gruppo C)

14.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile e femminile (2 partite)

14.30 PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Norvegia-Giappone (gruppo A)

14.45 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Brasile-Kenya (gruppo A)

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI OGGI 2 AGOSTO

LUNEDÌ 2 AGOSTO:

01.30 TIRO A SEGNO – Pistola 25 m maschile, qualificazioni e finale. Tommaso Chelli, Riccardo Mazzetti

Carabina 3 posizioni maschile, qualificazioni e finale: Marco De Nicolo, Lorenzo Bacci

02.00 ATLETICA – Finali

Salto in lungo maschile: Filippo Randazzo

Batterie e qualificazioni

1500 metri femminile: Federica Del Buono, Gaia Sabbatini

200 metri femminile: Gloria Hooper, Dalia Kaddari

02.30 CANOA SPRINT – Batterie e quarti di finale

K1 200 metri femminile: Francesca Genzo

K1 1000 metri maschile: Samuele Burgo

03.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Ungheria-Italia

04.05 VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Italia

05.00 VELA – Regate

470 maschile: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò

470 femminile: Elena Berta e Bianca Caruso

08.00 TUFFI – 3 m maschile, preliminari: Lorenzo Marsaglia

08.30 CICLISMO SU PISTA – Qualificazioni

Inseguimento a squadre femminile: Italia (Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini)

Inseguimento a squadre maschile: Italia (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan)

10.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile: Nicolai/Lupo vs Bryl/Fijalek

10.00 EQUITAZIONE – Completo individuale e a squadre, salto a ostacoli. Susanna Bordone, Vittoria Panizzon, Arianna Schivo, Stefano Brecciaroli

10.57 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di Specialità, corpo libero femminile: Vanessa Ferrari

12.00 ATLETICA – Finali

Lancio del disco femminile: Daisy Osakue

3000 siepi maschile: Ahmed Abdelwahed, Ala Zoghlami

5000 metri femminile: Nadia Battocletti

Semifinali:

400 metri maschile: Davide Re

400 metri ostacoli femminile: Yadisleidy Pedroso, Linda Olivieri

Batterie e qualificazioni

Salto con l’asta femminile: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo

200 metri femminile: eventuali Gloria Hooper, Dalia Kaddari

12.30 NUOTO ARTISTICO – Coppie, free routine (preliminari): Linda Cerruti e Costanza Ferro

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.