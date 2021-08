“It’s coming to Rome ancora“: sono queste le parole a caldo di Filippo Tortu, dopo l’oro olimpico della leggenda e della sorpresa. Ebbene sì, a Tokyo si è compiuto qualcosa che non si sperava di vivere in una rassegna a Cinque Cerchi che per l’Italia è storica.

La 4×100 si è tinta d’oro. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu hanno portato nell’Olimpo la staffetta, realizzando il nuovo primato nazionale di 37″50 e precedendo di un solo centesimo la Gran Bretagna. Sono cinque le medaglie d’oro per l’atletica leggera italiana in questa edizione magica dei Giochi e così la regina delle specialità, sempre avara di soddisfazioni in temi recenti, è diventata il nostro “Eden”. Un successo che ha permesso agli azzurri di salire a quota 10 ori nel medagliere, portando a un totale di 38 medaglie (10-10-18), cosa che mai era accaduta in precedenza.

Vittoria significativa, poi, perché ottenuta contro i britannici che malediranno sportivamente parlando questo 2021 per i confronti che hanno perso in tanti eventi importanti con gli italiani. Nella vela la Finale di Prada Cup ha sorriso a Luna Rossa e per Team UK una battuta d’arresto pesante, in cui la loro presunzione era stata nettamente affossata dai colpi dell’equipaggio italiano.

Poi è stato il tempo degli Europei di calcio: la Nazionale di Roberto Mancini ai calci di rigore ha inferto un altro duro colpo all’orgoglio inglese nella Finalissima di Wembley ai calci di rigore, dopo aver vissuto una vigilia con la certezza di portare a casa il simbolo del trionfo. E poi nei Giochi, il sigillo di Ruggiero Tita e Caterina Banti nella vela olimpica. I due azzurri con il catamarano Nacra17 hanno scritto un’altra pagina di storia per il Bel Paese perché mai la nostra rappresentativa era salita sul podio di un evento misto a Cinque Cerchi.

Un oro ancora una volta davanti ai britannici che con quel tricolore ormai faranno fatica ad andare d’accordo e i tentativi di alcuni media del Regno Unito di togliere dei meriti alle vittorie ottenute dagli azzurri, come nel caso dei 100 metri di Marcell Jacobs, evidenzia la difficile coesistenza della sconfitta subita.

Non sempre si può vincere, bisogna saper perdere cari amici d’Oltremanica….

Foto: LaPresse