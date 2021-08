Olimpiadi, Italia in lotta per la top10 del medagliere! Sarà volata con Francia e altre sette

L’oro di Massimo Stano nella 20 km di marcia ha riportato l’Italia al 9° posto del medagliere alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il record di podi di Los Angeles 1932 e Roma 1960 dista ormai una sola lunghezza. I tre giorni conclusivi dei Giochi si annunciano infuocati e con diversi obiettivi da provare a raggiungere. Tra questi spicca quello di confermarsi nella top10 del medagliere come accade ininterrottamente da Atlanta 1996.

Diciamolo subito: con un altro oro, e chiudendo dunque a quota 8, il Bel Paese sarebbe quasi certo di installarsi tra le magnifiche dieci, anche perché può contare su un cospicuo numero di argenti, utilissimi in caso di arrivo a parità di vittorie. Non è neppure escluso che siano sufficienti i 7 ori attuali, ma tale bottino espone gli azzurri al rischio di venire beffati in extremis.

Le avversarie non mancano, ma realisticamente non si dovrà fare la corsa su Francia ed Olanda. I transalpini stanno volando negli sport di squadra, l’esatto contrario dell’Italia: sono già in finale nella pallamano maschile, basket maschile, volley maschile, nonché in semifinale nel basket femminile e nella pallamano femminile. Difficile che da questa margherita così ampia non esca qualche petalo d’oro. Ma anche se le perdessero tutte, l’Italia sarebbe comunque chiamata a vincere almeno un titolo per stare davanti ai cugini d’Oltralpe a causa del minor numero di argenti: difficilissimo, per non dire improbabile. Anche l’Olanda sembra pronta a spiccare il volo con Sifan Hassan ancora impegnata nelle finali dei 1500 e 10000 metri di atletica, la Nazionale femminile di hockey prato in finale per l’oro, la miniera del ciclismo su pista (almeno altre quattro carte importanti per vincere), senza escludere una zampata dalla gara a squadre del salto ad ostacoli di equitazione o di Nouchka Fontijn nella boxe femminile. No, l’Olanda appare piuttosto fuori portata.

L’Italia, a nostro avviso, dovrà guardarsi le spalle e cercare di difendere con i denti la decima posizione. La Nuova Zelanda ha i nostri stessi ori, ma ormai poche chance realmente concrete di vincere, forse solo la madison maschile di ciclismo su pista. Anche la Corea del Sud non dovrebbe fare paura, perché avrebbe bisogno di ben due vittorie per scavalcare la compagine tricolore: potrebbe farcela nel pentathlon femminile con la Kim, ma anche in questo caso le carte migliori sono ormai alle spalle. Improbabile un oro coreano nel volley femminile.

Il pericolo principale proviene dall’Ungheria, che con tre ori supererebbe l’Italia. Ai magiari restano ancora tre carte da titolo nella canoa velocità, ma potrebbero far saltare il banco anche nel pentathlon e con la Nazionale maschile di pallanuoto, attualmente in semifinale. Salvo sorprese, il Canada potrebbe agganciare l’Italia a quota 7 ori, ma non superarla: gli restano ancora la finale di calcio femminile e la staffetta 4×100 maschile di atletica.

Al momento Cuba occupa la 15ma posizione con 5 ori. I caraibici sono in corsa per l’oro ancora in due categorie nella boxe, dunque non vanno sottovalutati, soprattutto nel caso in cui si materializzasse un exploit nella lotta. Il Brasile è 16° con 4 ori, ma potenzialmente ha quattro opportunità per andare a scavalcare l’Italia: due finali nella boxe femminile con Sousa e Ferreira, l’atto conclusivo del calcio maschile contro la Spagna, nonché la Nazionale di volley femminile in semifinale contro l’abbordabile Corea del Sud.

Ricapitolando: l’Italia, conquistando un altro oro, non solo eguaglierebbe il bottino di successi di Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016, ma si garantirebbe quasi con certezza un posto nella top10 del medagliere. In caso contrario non potrà fare altro che stare a guardare i risultati altrui e sperare…

