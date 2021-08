Pioggia di medaglie alle Paralimpiadi di Tokyo per l’Italia. Pochi minuti dopo l’oro di Giulia Terzi, è arrivato un argento per Stefano Raimondi nei 100 metri farfalla categoria S10 con il tempo di 55.04, arrivando alle spalle dell’ucraino Maksym Krypak, titolare del nuovo record del mondo in 54.15. Il podio viene completato dall’australiano Col Pearse in 57.66.

Sin dall’ingresso in acqua Raimondi ha dato davvero tutto, partendo in quarta e facendo gara di testa nella prima vasca. Ai 50 metri l’azzurro è avanti a tutti in 25.46, ma Krypak gli rimane incollato a 25.60; l’ucraino nella seconda tornata mette il turbo e inizia a mangiare i centimetri a Stefano, concretizzando il sorpasso a venti metri dalla fine e regalandosi il record del mondo.

Settimo posto per l’altro azzurro Riccardo Menciotti: il ventiseienne ternano si è comportato bene, rimanendo sempre in linea e arrivando a 99 centesimi dal terzo posto di Pearse, preceduto dal francese Florent Marais (57.86), il canadese Aleaner Elliot (58.44) ed il russo Dmitry Grigoryev (58.45). Ultimo posto invece per lo spagnolo David Levecq in 59.12.

Per Raimondi quella di oggi è la quarta medaglia della sua rassegna a cinque cerchi, dopo l’oro nei 100 metri rana SB9, l’argento nella 4×100 stile libero 34 punti ed il bronzo nei 100 metri stile libero S10.

Foto: FINP