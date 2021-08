Nuoto, Paralimpiadi Tokyo: Monica Boggioni si tinge di bronzo nei 100 stile libero S5!

Partenza lanciata per l’Italia in questa seconda giornata delle Paralimpiadi di Tokyo. Non è certo eufemistico affermare che la piscina dell’Aquatics Centre di Tokyo si sia tinta d’azzurro nelle gare di nuoto in corsia grazie alle imprese dei nostri portacolori.

A dare seguito alla scia di podi del Bel Paese è stata Monica Boggioni che, dopo aver vinto il bronzo ieri nei 200 stile libero S5, ha replicato nei 100 stile libero della medesima classe. Una prima vasca di assestamento per lei e una rimonta pazzesca alla “Filippo Magnini” per centrare un risultato molto significativo in un contesto assai qualificato.

La vittoria è andata alla favorita della vigilia, la britannica Tully Kearney che, su un passo da record del mondo, ha vinto la prova in 1’14″39 a precedere il cinese Zhang Li (1’17″80) e appunto Boggioni (1’22″43).

Compagine tricolore che, quindi, si conferma di altissimo profilo in questa rassegna paralimpica, capace di andare a medaglia in diverse specialità e con riscontri di pregevoli. In sostanza, il meglio deve ancora venire.

