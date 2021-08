Nuoto, Paralimpiadi Tokyo: Italia per una messe di podi. “Ci siano allenati ascoltando l’Inno di Mameli”

Tra i 22 sport protagonisti alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 ci sarà anche il nuoto: saranno assegnati 146 titoli, 76 maschili, 67 femminili e 3 misti / open. Saranno protagonisti 620 atleti, con 340 posti per gli uomini e 280 per le donne. In una nota stampa della FINP, il DT dell’Italia Riccardo Vernole ha presentato la spedizione azzurra.

“Non ho mai avuto un team così forte, eterogeneo ed ambizioso, so che tutti si aspettano grandi cose da noi, noi non ci nascondiamo, ma quello che accadrà lo potremo scoprire insieme solo durante questi 10 giorni di gare. Gli avversari sono molto forti, ma noi vogliamo solo guardare avanti nella speranza di non avere rimpianti, la preparazione a Sendai è andata molto bene come da programma”.

“L’inno italiano è stato la colonna sonora degli allenamenti a Sendai e vorremmo risentirlo suonare il più possibile anche al Tokyo Aquatics Centre. Parlare delle gesta dei nostri atleti è sempre fantastico, ma vanno sempre ricordati coloro che completano il successo di questa Nazionale: i tecnici, lo staff sanitario, il personale federale e del comitato paralimpico, le società, i preparatori, gli specialisti, le famiglie e i fan, che sono sempre più numerosi“.

“Non da ultimo, per avere la ricetta completa, sono essenziali gli ingredienti invisibili, come passione, determinazione, sconfitte, dolori, esperienze e soprattutto voglia di ispirare nuovi atleti. Mi piace il motto di Tokyo 2020, United by Emotion, in quanto rispecchia il sentimento che si respira nel mondo anche alla luce delle notizie di attualità“.

Foto: LaPresse