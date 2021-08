Nuoto, Paralimpiadi Tokyo: argento meraviglioso per Xenia Francesca Palazzo nei 200 misti SM8! Stravince Jessica Long

Arriva la seconda medaglia di giornata per il nuoto paralimpico ai Giochi di Tokyo. Xenia Francesca Palazzo è seconda nella gara dei 200 misti categoria SM8, piazzandosi dietro all’inarrivabile Jessica Long, che ha stravinto in 2’41”86 e conquista la sua venticinquesima medaglia in carriera. Per l’azzurra è un argento che è pieno di emozione e di felicità per tutti i sacrifici fatti.

La gara per l’oro viene decisa nei primi 50 metri: la Long si prende subito un margine enorme nella prima frazione a farfalla, rifilando subito più di tre secondi alla Palazzo. L’azzurra si difende bene nella frazione a dorso dal ritorno della russa Mariia Pavlova, per poi mantenere il margine nei secondi cento metri tra rana e stile libero, chiudendo così in 2’47”86 e lasciandosi andare ad un pianto liberatorio.

La Pavlova ha tentato di impensierire la Palazzo, chiudendo in 2’48”63. Lontane tutte le altre: quarta la colombiana Laura Carolina Gonzalez Rodriguez in 3’03”46, avanti all’americana Haven Shepherd (3’03”59) e la tedesca Mira Jeanne Maack (3’04”78). Settimo posto per la danese Amalie Vinther (3’11”29), ottavo per la ceca Vendula Duskova (3’14”59).

Foto: FINP