Nuoto, la Federazione australiana cancella i Nationals e rinuncia ai Mondiali 2021 in vasca corta per il Covid

Arrivano novità importanti dall’Australia relativamente alle prossime competizioni di nuoto. La Federazione aussie (Swimming Australia) ha, infatti, comunicato di aver cancellato la rassegna nazionale in vasca corta in programma sul finire del mese di settembre a Melbourne.

Una competizione che sarebbe valsa da qualificazione per i Mondiali 2021 in vasca corta in programma dal 16 al 21 dicembre ad Abu Dhabi. Non a caso, Swimming Australia ha anche annunciato che non invierà la propria rappresentativa nella manifestazione iridata.

La decisione si giustifica per le restrizioni degli spostamenti in entrata e in uscita dall’Australia, che avrebbero obbligato gli atleti a rimanere in quarantena per l’intero periodo delle festività natalizie.

Tuttavia una porta rimane aperta per le nuotatrici e i nuotatori che vorranno comunque essere presenti ad Adu Dhabi. Il Direttore generale di SA Alex Baumann ha parlato chiaro: “E’ un contesto molto spiacevole e non è certo una decisione semplice. La nostra priorità, però, è garantire sicurezza alla nostra comunità e al nostro gruppo di atleti e, date le circostanze, non si poteva procedere in maniera diversa“.

