Che lo show abbia inizio. L’International Swimming League (ISL), la Champions League del nuoto, sta per tornare. Terza edizione di questa rassegna che vedrà sui blocchetti di partenza tanti atleti di rilievo internazionale (26 agosto-30 settembre) a Napoli per la Regular Season, protagonisti alle Olimpiadi, in dieci club non necessariamente accomunati dalla nazionalità.

Sarà la piscina Scandone ad essere teatro di una rassegna molto significativa, in vasca corta. Ultima occasione, infatti, per vedere all’opera Federica Pellegrini. L’azzurra ha annunciato con anticipo che lascerà per sempre l’attività agonistica e lo vorrà fare in Italia, in una realtà particolare come quella partenopea, passionale come poche altre.

La veneta con la sua squadra, gli Aqua Centurions, vorrà divertirsi in vasca e contribuire allo show di una competizione che sicuramente darà molto interesse. La campionessa di Spinea però non la sola italiana a suscitare la curiosità per quanto concerne i nuotatori del Bel Paese. La pattuglia del Bel Paese è numerosa e vale la pena fare un elenco:

AQUA CENTURIONS

Arianna Castiglioni

Elena Di Liddo

Federica Pellegrini

Martina Carraro

Silvia Di Pietro

Simone Sabbioni

Alessia Polieri

Martina Caramignoli

Alessandro Miressi

Fabio Scozzoli

Matteo Ciampi

Matteo Rivolta

Nicolò Martinenghi

Thomas Ceccon

TORONTO TITANS

Alberto Razzetti

Lorenzo Zazzeri

TOKYO FROG KINGS

Alessandro Pinzuti

Federico Poggio

ENERGY STANDARD

Benedetta Pilato

Marco De Tullio

LONDON ROAR

Ilaria Bianchi

LA CURRENT

Sara Franceschi

IRON

Costanza Cocconcelli

Silvia Scalia

Lorenzo Mora

Marco Orsi

Nomi grossi come quelli della 4×100 mista di bronzo alle Olimpiadi, ovvero Alessandro Miressi, Nicolò Martinenghi (bronzo anche nei 100 rana) e Thomas Ceccon che si sono messi particolarmente in luce nel corso dei Giochi. Miressi e Ceccon argento nella 4×100 sl in compagnia di Lorenzo Zazzeri e di Manuel Frigo. La curiosità su cosa riusciranno a fare in questa competizione è molta, anche perché i nuotatori azzurri ci hanno anche un po’ viziato.

Foto: LaPresse