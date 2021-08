Marc Marquez si prepara in vista del weekend del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021 e secondo capitolo della doppietta del Red Bull Ring. Lo spagnolo prosegue nel suo cammino lastricato di difficoltà in questa annata, con il fisico che non lo lascia ancora in pace, e una moto che non riesce a spingere a dovere.

Anche il primo appuntamento del tracciato di Spielberg l’ha visto soffrire al limite della zona top10, un ennesimo risultato poco soddisfacente per il Cabroncito. Tra dolori al braccio e andamento con troppi alti e bassi, lo spagnolo prova ad analizzare la sua situazione: “La scorsa settimana la condizione non era delle migliori ma sto lavorando e crescendo. Questo tracciato è uno dei più impegnativi a livello fisico, soprattutto pensando al lato destro, ma ad ogni modo mi sono sentito veloce. In gara procedevo bene, pensavo di chiudere nella top5, ma dopo la ripartenza non ho più avuto il passo giusto. Avevo mezzo secondo di ritardo rispetto alla FP4, un dato allarmante. Vedrò da domani se sarò in grado di riprendere il filo”.

La stagione per l’otto volte iridata è già ampiamente conclusa, per cui ormai ogni pensiero è verso il 2022. “Ovviamente l’obiettivo è quello sia per quanto riguarda me, sia per la moto. Voglio tornare a guidare con naturalezza e la Honda sta lavorando tantissimo in questa direzione, provando diverse novità. Sentire la reazione del team è fondamentale e nei weekend, proprio per questo, stiamo testando alcune cose. Certo, non ci aiuta verso la domenica di gara, ma pensiamo ad ampio raggio piuttosto che sul presente”.

Il portacolori del team Repsol Honda prova poi a fare le carte al Mondiale MotoGP 2021. “Penso che Fabio Quartararo sia il pilota più veloce in pista e sia il favorito a livello complessivo. Qui al Red Bull Ring, probabilmente, ci sono altre moto che possono andare più veloce, ma sulla lunga distanza è lui che parte con i favori del pronostico. Ha diversi rivali pericolosi, come il campione in carica Joan Mir, ma scommetterei su di lui per il successo finale”.

Credit: MotoGP.com Press