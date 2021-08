Nuovo appuntamento alle porte per il Motomondiale, che fa tappa nel weekend a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, valido come dodicesimo appuntamento della stagione. In casa Ducati c’è grande curiosità per vedere la reazione di Johann Zarco (al momento 4° in campionato a -49 dalla vetta) dopo la pesantissima caduta dell’ultimo GP d’Austria, in cui ha lasciato per strada punti cruciali in ottica iridata.

“Ero piuttosto triste. Ma sono cose che possono capitare, non ho compiuto manovre folli, sono caduto per un niente. Ripensandoci poi ti rendi conto che anche questo fa parte del lavoro. Voglio ancora migliorarmi, sono vicino a qualcosa di buono e serve qualche altro passo avanti”, dichiara il francese del Team Pramac alla vigilia delle prime prove libere del GP britannico.

“Sarà interessante tornare a Silverstone, anche per valutare i progressi della moto. Due anni fa hanno messo il nuovo asfalto, certo ora sarà diverso ma sono convinto che saremo più veloci di allora. Fabio (Quartararo, ndr) si è mostrato particolarmente veloce. Abbiamo certo dei buoni riferimenti da Dovizioso: ha sempre fatto bene qui a Silverstone, quindi vuol dire che anche la moto funziona bene”, prosegue il due volte campione del mondo Moto2 (fonte: Corse di Moto.com).

“So di poter essere molto competitivo, con Ducati abbiamo la stessa visione: è una bella sfida. Ho maggiore esperienza e so dove devo andare. Quando ti senti bene in moto non ci sono molti cambiamenti da fare: sappiamo di poter essere immediatamente veloci in ogni condizione, a partire dalle FP1”, conclude l’ex pilota di Yamaha e KTM.

Credit: MotoGP.com Press