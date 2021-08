MotoGP in tv, orari GP Gran Bretagna 2021: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN

Dopo un weekend di pausa, i piloti del Motomondiale tornano in pista quest’oggi a Silverstone per la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, valevole per il dodicesimo round della stagione. In MotoGP continua la caccia al leader della generale Fabio Quartararo, sempre più lanciato verso il primo titolo iridato della carriera.

Francesco Bagnaia e Joan Mir, i suoi diretti inseguitori, sono ormai spalle al muro e devono provare a salire finalmente sul gradino più alto del podio (non ci sono ancora riusciti quest’anno) per tenere aperto il sogno mondiale. In ottica vittoria di tappa c’è grande attesa per i vari ducatisti Johann Zarco, Jorge Martin e Jack Miller, per la Suzuki di Alex Rins e per la Honda di Marc Marquez.

Le prove libere del venerdì di Silverstone verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Non è prevista invece la copertura televisiva delle libere in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento al dodicesimo round stagionale del Motomondiale 2021.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP di Gran Bretagna 2021:

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2021

Guida Sky e DAZN

Venerdì 27 agosto

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

