F1 in tv, orari GP Belgio 2021: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky

Quest’oggi Spa-Francorchamps si appresta ad ospitare le prime prove libere del Gran Premio di Belgio 2021, valido come dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo storico circuito delle Ardenne sarà teatro di un nuovo capitolo del duello stellare per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, divisi attualmente da 8 punti in favore del britannico della Mercedes.

Weekend fondamentale soprattutto in casa Red Bull, che deve assolutamente invertire il trend negativo delle ultime tappe andate in scena prima della lunga sosta estiva. Proveranno inoltre ad inserirsi nella lotta per la vittoria anche altri come Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri e Aston Martin, sfruttando magari l’imprevedibilità del meteo sul magico tracciato di Spa.

Le prove libere del venerdì di Spa saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre non è prevista la copertura televisiva in chiaro su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento al dodicesimo Gran Premio della stagione.

Di seguito la programmazione televisiva completa delle prove libere odierne per il GP Belgio 2021:

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP BELGIO F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 27 agosto

ore 10.05-10.50, F3, Prove libere 1, diretta

ore 11.30-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 13.55-14.25, F3, Qualifiche, diretta

ore 15.00-16.00, F1, Prove libere 2, diretta

Foto: Lapresse