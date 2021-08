MotoGP in tv, GP Gran Bretagna 2021: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming

Dopo la doppia tappa austriaca del Red Bull Ring, il Motomondiale si trasferisce nel weekend a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, dodicesimo round della stagione. In MotoGP Fabio Quartararo punta ad un successo che gli consentirebbe di ipotecare il suo primo titolo iridato nella classe regina, mentre Francesco Bagnaia e Joan Mir proveranno a vincere per continuare a sperare in una complicatissima rimonta.

Attenzione in ottica podio anche all’Aprilia di Aleix Espargarò, alle KTM ufficiali di Brad Binder e Miguel Oliveira e alle Honda. Marc Marquez, in particolare, ha già dimostrato nell’ultimo GP di poter competere per il successo anche sull’asciutto, di conseguenza sarà uno dei grandi favoriti del fine settimana inglese.

Tutte le sessioni del weekend di gara britannico verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre seguire in chiaro su TV8 qualifiche e gare delle tre classi in differita. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del dodicesimo round stagionale del Motomondiale 2021.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP di Gran Bretagna 2021:

PROGRAMMA WEEKEND GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2021

Guida Sky e DAZN

Venerdì 27 agosto

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 28 agosto

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 29 agosto

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, Moto2, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto3, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto2, Gara, diretta

Guida TV8

Sabato 28 agosto

ore 15.30, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 29 agosto

ore 16.30, Moto3, Gara, differita

ore 17.30, MotoGP, Gara, differita

ore 18.45, Moto2, Gara, differita

