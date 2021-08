Trasuda amarezza il post-gara del Red Bull Ring di Francesco “Pecco” Bagnaia. Il portacolori della Ducati ha chiuso solamente all’undicesimo posto il suo Gran Premio della Stiria, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, con un andamento che ha davvero rovinato il suo fine settimana, Dopo una partenza “a razzo” nei primi giri, dopo la bandiera rossa causata dal tremendo incidente tra Dani Pedrosa e Lorenzo Savadori, le sue prestazioni sono letteralmente crollate. Il motivo? Lo spiega direttamente il pilota torinesi ai microfoni di Sky Sport.

“La prima partenza era stata perfetta – racconta – avevo riscontrato solo qualche piccolo problema alla gomma anteriore che, infatti, ho sostituito in Gara-2, montando la hard e, da quel punto di vista, tutto si è risolto. La differenza l’ha fatta la gomma posteriore. La soft di Gara-1 era ottima e mi permetteva di spingere al massimo, ma la seconda è stata tremenda. Non ha minimamente lavorato e si è distrutta subito. Purtroppo sono cose che capitano, ma oggi è stato un grandissimo peccato. Che dire? Ogni volta che ho una chance importante mi capita qualcosa. Dal possibile successo mi sono ritrovato a fine gara a combattere con Marc e Alex Marquez, contro i quali avevo uno svantaggio in termini di accelerazione imbarazzante e, oltre tutto, non avevo trazione. Quando uscivo dalle curve “spinnavo” fino alla terza marcia”.

Come se non bastasse, il ducatista ha visto comminarsi anche una penalità di 3 secondi a fine gara. Dal nono posto effettivo con il quale aveva tagliato il traguardo, il suo risultato finale parla di un undicesimo posto. “Della penalizzazione ho letto solamente a fine gara – ammette – non sapevo nemmeno che mi fosse stato dato un “warning” per i track limits. Ad Assen, per esempio, appena mi era arrivata la segnalazione sul cruscotto, ho subito agito di conseguenza. In questa occasione, invece, non mi è arrivato nulla, figuriamoci il dover compiere un “Long lap penalty”. Quando una gara inizia male, finisce peggio…”.

Francesco “Pecco” Bagnaia prova a fare un po’ il computo della sua prima gara del Red Bull Ring. “Oggi ha vinto Jorge Martin ma, avendo anche io una Ducati, non voglio dire che, senza problemi, avrei potuto vincere. Non voglio essere troppo ottimista, ma per come era partita la prima gara posso dire che avrei avuto le mie chance. Purtroppo Gara-2 ha rovinato tutto. Sono arrabbiato, certo, ma realisticamente non posso prendermela con nessuno. L’occasione è buttata, ci rifaremo domenica prossima, speriamo solo di avere condizioni più normali”.

Credit: MotoGP.com Press