Francesco Bagnaia esprime il proprio parere al termine delle prove libere del Gran Premio di Stiria, decima tappa del Mondiale 2021. Il piemontese conclude al quarto posto la FP2, un turno condizionata dalla pioggia.

L’alfiere della Ducati ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’: “Fare qualche giro sul bagnato non ha fatto male. Il passo è molto buono, sull’asciutto non siamo riusciti a partire bene. Nel 2020 non ho corso qui e nella FP1 ho pagato questo aspetto. Siamo migliorati, purtroppo non sono nella Top10 nella combinata”.

Francesco Bagnaia, terzo nel Mondiale alla vigilia del doubleheader di Spielberg, si appresta a dare battaglia in una pista che storicamente ha sorriso al marchio di Borgo Panigale. La pioggia potrebbe cambiare le carte in tavola in un fine settimana che si prospetta molto interessante.

Il compagno di box dell’australiano Jack Miller ha chiuso dicendo: “Il passo non era male, abbiamo la possibilità per stare davanti a tutti. Sono partito con la base di elettronica di Miller, ma non andava bene. La sua guida è molto diversa dalla sua. Sul bagnato è difficile perché è rimasta sulla pista la gomma della F1”.

Foto: MotoGP Press