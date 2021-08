Fabio Quartararo non è molto soddisfatto al termine delle prove libere del Gran Premio di Stiria, decima tappa del Motomondiale 2021. Il francese ha faticato sul bagnato durante la FP2, sessione condizionata dall’arrivo della pioggia.

Il pilota Yamaha ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’: “Ho bisogno di una nuova sessione. La FP2 è stata terribile, non avevo feeling con la moto. Sul bagnato nel 2019 andavamo bene, ma negli ultimi due anni è stato un disastro. Non stiamo messi bene se domenica piove, sono preoccupato. Fare la sessione su una pista così ci ha aiutato”.

Il leader del mondiale ha espresso una considerazione anche sul resto della giornata a ‘Speedweek.com’: “La mattinata è andata abbastanza bene, non abbiamo nemmeno provato le gomme nuove. Dopo cinque lunghe settimane senza sedermi in moto, ho sentito che avevo bisogno di un po’ di tempo per rientrare”.

Il portacolori di Yamaha guarda a domenica per una competizione che potrebbe essere bagnata. “Quando è completamente bagnato, non siamo i migliori. Ma se è metà bagnato e metà asciutto, non ho feeling con la moto. Dobbiamo trovare una soluzione a queste condizioni”.

Foto: MotoGP Press