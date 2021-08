Matteo Berrettini dopo un mese di assenza dai campi è tornato a giocare al Masters1000 di Cincinnati. Un esordio vincente quello del romano che ha trionfato nella sfida contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 49 della classifica mondiale.

Un successo importante per ritrovare le giuste sensazioni in vista degli US Open. L’azzurro si è detto soddisfatto del risultato ottenuto: “Sono felice per la vittoria. Penso di aver servito davvero bene. I miei colpi da fondo campo non stavano funzionando come avrei voluto, ma sapevo fin dall’inizio che avrei pagato la lunga assenza, specialmente sul duro, quindi mi aspettavo di sentirmi un po’ strano”.

Quel che più conforta Berrettini è stata la capacità di rimanere concentrato e di non lasciare mai mentalmente il match: “Ma la cosa più importante era ho lottato su ogni punto, ho cercato di mettermi in condizioni per vincere la partita. Questo è ciò di cui sono più felice”.

Agli ottavi l’azzurro affronterà di sicuro un avversario molto ostico che verrà fuori dalla sfida tra Karen Khachanov e Felix Auger-Aliassime. Di certo un test importante per il romano che potrà capire qual è effettivamente la sua condizione fisica.

