Marcell Jacobs andrà a caccia della medaglia sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma con la consapevolezza di poter battagliare davvero per il titolo. Il velocista si è scatenato in semifinale, dove ha firmato il nuovo record europeo (maestoso 9.84). L’azzurro non ha però vinto la sua serie, visto che il cinese Bingtian Su (9.83) e lo statunitense Ronnie Baker (9.83) hanno saputo fare meglio di un soffio.

Il nostro portacolori accede così all’atto conclusivo con un tempo di ripescaggio e non avrà il vantaggio di correre nelle corsie centrali. Marcell Jacobs scatterà dalla corsia numero 3, affiancato a sinistra dal sudafricano Akani Simbine (9.84 di personale) e a destra dal britannico Zharnel Hughes, vincitore della seconda semifinale (9.98 proprio oggi, suo stagionale). Nelle corsie centrali figurano lo statunitense Fred Kerley (9.86 di stagionale) e il già citato Bingtian Su.

Corsia 7, invece, per Ronnie Baker. La 8 per il poco accreditato nigeriano Enoch Adegoke (9.98, ma ha contribuito all’eliminazione di Travyon Bromell) mentre in 9 spazio al canadese Andre De Grasse, bronzo sulla distanza alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali 2019 (9.91 di stagionale).

Foto: Lapresse