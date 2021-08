Lotta, Abraham Conyedo vince un incontro fondamentale con Saritov ed è ai quarti a Tokyo 2020

Inizia nel migliore dei modi il cammino di Abraham Conyedo nella lotta libera alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’italo-cubano, impegnato nella categoria -97 kg, ha sconfitto per 6-1 il rumeno (di origine russa) Albert Saritov, qualificandosi per i quarti di finale. Si tratta di un successo pesantissimo, perché potrebbe aver aperto lo spiraglio di giocarsi una medaglia, magari anche attraverso i ripescaggi.

Conyedo iniziava l’incontro all’attacco e già dopo 45″ portava l’avversario a terra con una presa che valeva il 2-0. Poco dopo il 27enne si metteva in luce in una fase di lotta a terra, incrementando il vantaggio sul 4-0, punteggio su cui si concludeva la prima frazione.

Nella ripresa ancora il caraibico sorprendeva il 36enne rivale con una presa alla coscia destra e volava sul 6-0. Da quel momento in poi doveva solo limitarsi a contenere gli ultimi assalto disperati di Saritov, peraltro anche ferito alla fronte. All’italiano veniva inflitta un’ammonizione per presa ai polsi, ma non influiva minimamente sull’esito finale del confronto.

Tra poco Conyedo tornerà sulla materassina per affrontare il campione olimpico americano Kyle Frederick Snyder, che agli ottavi ha rifilato un secco 12-2 al canadese Jordan Steen, chiudendo l’incontro prima del limite. Sarà un impegno quasi proibitivo per l’azzurro, che ad ogni modo non avrà nulla da perdere. In caso di sconfitta, inoltre, sarebbe molto probabile l’accesso al tabellone dei ripescaggi, che si spalancherebbe qualora Snyder raggiunga l’atto conclusivo per l’oro.

