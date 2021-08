LIVE Vuelta a España 2021, settima tappa in DIRETTA: impresa di Michael Storer, Roglic rimane in rosso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.58 La nostra DIRETTA LIVE della settima tappa della Vuelta a Espana finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per approfondimenti e focus sulla grande corsa a tappe spagnola. Un caro saluto e a presto!

17.57 Purtroppo nel forcing finale di Yates, gli italiani sono rimasti leggermente attardati. In ogni caso positiva soprattutto la prova di Fabio Aru, spesso presente nelle prime posizioni del plotone.

17.52 Riesce a restare in maglia rossa Primoz Roglic per appena otto secondi, difendendosi dall’assalto di Grossschartner.

17.50 Rientra fra i primi dieci anche Sepp Kuss dopo l’ottima sortita odierna, migliorando una Vuelta che sin qua era stata senza dubbio non positiva.

17.49 Molto bene anche Jack Haig che ha guadagnato due minutini sui big, rientrando in classifica generale.

17.48 Aru arriva insieme a Caruso, Ciccone e Landa.

17.47 Landa, Ciccone ed Aru sono rimasti leggermente attardati, mentre davanti Roglic, Bernal e Yates sono particolarmente brillanti.

17.46 Perde contatto Vlasov nel gruppo! Il russo ha perso qualche metro.

17.46 Arriva ad oltre un minuto di distacco Pavel Sivakov che non si è gestito nella maniera migliore.

17.45 CAPOLAVORO DI STORER CHE TRIONFA A BALCON DE ALICANTE! Secondo un ottimo Verona.

17.44 CE LA FA STORER!! ULTIMI 200 METRI PER LUI!

17.43 ADAM YATES SMUOVE LE ACQUE! C’è anche Fabio Aru nelle prime posizioni! Risponde presente Roglic.

17.42 ULTIMO CHILOMETRO! Sembra in difficoltà ora Storer!! Verona parrebbe più brillante.

17.41 Nessuno nel gruppo sembra avere intenzione di attaccare Primoz Roglic.

17.40 Si sta piantando Sivakov! Verona sembra indirizzato verso la seconda posizione.

17.39 Tratto più duro ora della salita con punte che arrivano al 15%.

17.38 Due chilometri al traguardo!

17.37 Grandissima corsa fatta da Storer che si è gestito splendidamente ed ha dimostrato di essere il più brillante oggi in salita.

17.36 SE NE VA STORER! L’australiano sta mettendo nel sacco Sivakov e Verona che pagano gli sforzi profusi nei molteplici attacchi.

17.35 Leggermente in difficoltà Fabio Aru in questo avvio di salita! Sembra rimasto un po’ indietro il sardo.

17.34 Quattro ore di corse, tre chilometri all’arrivo! C’è ancora grandissima incertezza.

17.33 Si stacca Kron, mentre Storer e Sivakov stanno tornando su Verona di ritmo.

17.32 ANCORA VERONA CI RIPROVA!! E Storer tenta di riportarsi sotto.

17.31 Fase di studio tra i quattro al comando che si guardano dopo gli scatti e le energie profuse in precedenza.

17.29 Si ricompattano i quattro a cinque chilometri dal traguardo! Che bagarre per la vittoria di tappa.

17.28 FRUSTATA DI CARLOS VERONA!! Reagisce alla grande Storer, più indietro Sivakov e Kron.

17.27 Si stacca Calmejane dal gruppo: il transalpino partiva in questa giornata come ottavo della classifica generale.

17.26 Quattro uomini ora in testa: Verona, Kron, Sivakov e Storer.

17.25 L’ASTANA SI METTE IN MASSA A TIRARE IN TESTA AL PLOTONE! Vlasov ieri è sembrato in condizione e quindi vorrà provare qualche azione.

17.24 Kron da dietro è tornato su Craddock e prova a riportarsi sul gruppo davanti.

17.23 Craddock, che era riuscito a rientrare in discesa, si stacca nuovamente. Vanno avanti in coppia Storer e Sivakov.

17.22 Comincia la salita finale! Via alle danze per le questioni relative al successo di tappa.

17.21 Guerra per le posizioni nel gruppo per prendere la discesa in testa e rischiare il meno possibile.

17.20 A breve sarà la volta dell’ultima fatica di giornata: il Balcon de Alicante. Prima categoria: 8,4 km al 6,2% di pendenza media.

16.40 Questa la ripartizione dei punti in cima al Puerto El Collao:

1 BARDET Romain 5

2 SIVAKOV Pavel 3

3 CRADDOCK Lawson 1

16.39 Bardet transita per primo al GPM e prende altri punti per la maglia di miglior scalatore.

16.38 Grande resistenza di Don Alejandro!! Lo spagnolo stringe i denti, onora la corsa e decide di ripartire.

16.37 40 chilometri alla conclusione: meno di un chilometro al gran premio della montagna.

16.36 Gli UAE riescono a tornare su Roglic, Lopez e Carapaz.

16.34 Bardet e Sivakov invece sembrano i più positivi in testa alla corsa.

16.33 Non entra in questo gruppo ancora Egan Bernal, rimasto ancora in sordina in questa Vuelta.

16.32 Nel gruppo ne approfittano per avvantaggiarsi Primoz Roglic, Miguel Angel Lopez e Richard Carapaz.

16.31 Purtroppo sembra non poter ripartire Valverde. Davvero una disdetta per il fuoriclasse spagnolo.

16.30 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CHE CADUTA PER VALVERDE!!! Gli è completamente partita la bicicletta ad una curva. Per fortuna non è finito nel dirupo, ma è stato frenato dal fosso.

16.29 Anche De la Cruz insieme a Valverde. A Roglic rimane solo un uomo: Steven Krujswijk.

16.28 ATTENZIONE! Attacco improvviso nel gruppo: Rojas si porta dietro Valverde, Carapaz e Adam Yates.

16.27 Si sono staccati anche Trentin, Aranburu, Barcelò e Zeits.

16.26 Storer adesso è stato raggiunto: c’è Bardet con a ruota Craddock. Si spegne la luce anche oggi per Elissonde, sfinito dopo le fatiche dei giorni scorsi.

16.24 Sempre più sfilacciato il gruppo di testa, adesso prende qualche metro di vantaggio Storer.

16.22 Pimpante anche Pavel Sivakov che sembra pedalare con una certa facilità.

16.20 Prova a partire Chris Hamilton! Problemi tecnici invece per Sepp Kuss che ha accusato un salto di catena.

16.18 Comincia la quarta salita di giornata: il Puerto El Collao. Seconda categoria: 9,5 chilometri al 4,6%.

16.12 Il gruppo si sta dando una mossa negli ultimi chilometri e riporta il divario sotto i quattro minuti.

16.09 Rimangono in 26 in testa alla corsa: si sono staccati Bouchard, Lastra ed Arensman che accusano circa 1’30” dagli ormai ex compagni di avventura.

16.07 Sforato il divario dei quattro minuti tra la fuga e il gruppo: 4’15” il margine in questo momento.

16.05 Fabio Aru ai canali ufficiali della corsa si è dichiarato molto soddisfatto della forma raggiunta in questa Vuelta, ultima corsa della carriera. Il Cavaliere dei Quattro Mori si sta esprimendo su livelli che sembravano sconosciuti negli ultimi tre anni.

16.03 In discesa è riuscito a tornare tra i fuggitivi uno stoico Matteo Trentin che sta facendo un grandissimo lavoro.

16.01 Sta per terminare la discesa, poi si salirà verso il traguardo volante di Relleu e successivamente in direzione quarta salita di giornata: il Puerto El Collao.

15.59 Questo il passaggio al terzo gran premio della montagna di giornata:

15.57 Arriva la notizia dell’abbandono di Hugh Carthy, grande protagonista della Vuelta dell’anno scorso che riuscì a concludere in terza posizione. Evidentemente il britannico sta accusando dei problemi fisici.

15.55 Chissà che la Jumbo-Visma non stia studiando una tattica per cercare di vincere la tappa con Roglic. Il distacco dei fuggitivi continua a non essere imponente e assolutamente raggiungibile.

15.53 Ben protetto da due compagni Primoz Roglic in discesa. Andatura niente male da parte del gruppo maglia roja che qualcosa sta recuperando.

15.49 Tra gli uomini che hanno perso contatto dalla testa della corsa c’è anche il nostro Matteo Trentin, che ha fatto a lungo l’andatura per il compagno di squadra Polanc.

15.47 Questi i punti assegnati in cima al Puerto de Tudons:

1 POLANC Jan 5

2 BARDET Romain 3

3 ELISSONDE Kenny 1

15.45 Passa per primo Polanc al GPM davanti a Bardet che accumula altri punti preziosi.

15.43 Aumentano le pendenze e tra i fuggitivi comincia ad esserci un po’ di selezione grazie al passo imposto dal Team DSM.

15.41 Cresce leggermente il ritardo del plotone che ora ammonta a 3’15. Questi i ventinove uomini che comandano la corsa: Geoffrey Bouchard (Ag2r Citroen Team), Diego Andres Comargo (EF Education Nippo), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Thymen Arensman, Chris Hamilton e Michael Storer (Team DSM), Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Stan Dewulf (Ag2r Citroen Team), Jay Vine (Alpecin-Fenix), Alex Aranburu e Gorka Izagirre (Astana), Jack Haig (Bahrain Victorious), Feilx Grobschartner (Bora Hansgrohe), Jonathan Lastra (Caja Rural), Fernando Barcelò, Jesus Herrada (Cofidis), Lawson Craddock (EF Education Nippo), Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert), Andreas Kron, Steff Cras (Lotto Soudal), Nelson Oliveira, Carlos Verona (Movistar), Andrey Zeits (Bike Exchange), Romain Bardet, Martijn Tusveld (Team DSM), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Jan Polanc e Matteo Trentin (UAE Emirates).

15.39 Cambia l’uomo in testa nel gruppo degli attaccanti: non c’è più Matteo Trentin, ma a prendere l’iniziativa è il Team DSM con Storer.

15.37 Piccolo tratto di respiro quando mancano circa tre chilometri e mezzo al termine della salita, poi l’ultimo tratto presenterà pendenze intorno al 7%.

15.35 Raggiunte in questo istante le due ore di corsa.

15.33 Sempre la Jumbo-Visma di Primoz Roglic a tenere sotto controllo il distacco in testa al gruppo maglia rossa.

15.31 Comincia ufficialmente il Puerto de Tudons: seconda categoria di 7,1 km al 5% di pendenza media.

15.29 Nel frattempo l’organizzazione ha comunicato che sulla scalata finale al Balcón de Alicante non ci sarà la presenza di pubblico a causa del rischio legato agli incendi.

15.27 80 chilometri all’arrivo: media di quasi 40 km/h nonostante il grande caldo che caratterizza oggi tutta la Spagna.

15.25 Rimane estremamente pimpante Matteo Trentin in testa al drappello dei fuggitivi: il suo compagno di squadra Jan Polanc è attualmente maglia rossa virtuale.

15.22 Ancora il gruppo maglia rossa sta tenendo sotto controllo il distacco della fuga: la situazione ancora non è sicuramente decisa e delineata.

15.20 La corsa adesso è in una zona di rifornimento, di conseguenza l’andatura è scesa di tono.

15.18 Il gruppo al comando ha già terminato la discesa e sta ricominciando a scalare.

15.16 Fra poco si ritorna a salire per la terza asperità giornaliera: il Puerto de Tudons.

15.13 Questa la ripartizione dei punti sulla vetta del Puerto de Benilloba.

15.12 Intanto in testa per la Jumbo-Visma è rimasto solo Sepp Kuss, mentre Sam Oomen si è rialzato per lavorare in gruppo.

15.10 Sprinta Romain Bardet che si prende la prima posizione al gran premio della montagna davanti al connazionale Elissonde.

15.08 Ben cinque uomini della DSM tra i fuggitivi: tutti sono fuori classifica fra cui anche Romain Bardet, vittima di una caduta. Vedremo se il transalpino si sarà ripreso da questa botta.

15.05 Il gruppo ora si ritrova a 2’25” dagli attaccanti tra cui ci sono anche corridori ben piazzati in classifica generale come l’ex maglia roja Kenny Elissonde.

15.03 Fuggitivi all’attacco della seconda salita di giornata: il Puerto de Benilloba di terza categoria. In testa Matteo Trentin che sembra essere decisamente pimpante.

15.01 Adesso sono addirittura 29 gli attaccanti con il ricongiungimento dei 23 inseguitori: Geoffrey Bouchard (Ag2r Citroen Team), Diego Andres Comargo (EF Education Nippo), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Thymen Arensman, Chris Hamilton e Michael Storer (Team DSM), Sepp Kuss e Sam Oomen (Jumbo-Visma), Stan Dewulf (Ag2r Citroen Team), Jay Vine (Alpecin-Fenix), Alex Aranburu e Gorka Izagirre (Astana), Jack Haig (Bahrain Victorious), Feilx Grobschartner (Bora Hansgrohe), Jonathan Lastra (Caja Rural), Fernando Barcelò, Jesus Herrada (Cofidis), Lawson Craddock (EF Education Nippo), Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert), Andreas Kron, Steff Cras (Lotto Soudal), Nelson Oliveira, Carlos Verona (Movistar), Andrey Zeits (Bike Exchange), Romain Bardet, Martijn Tusveld (Team DSM), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Jan Polanc e Matteo Trentin (UAE Emirates).

14.57 Ancora tutto in evoluzione visto che mancano 100 chilometri all’arrivo.

14.55 Fase molto caotica in una tappa frenetica e ricca di capovolgimenti di fronte.

14.52 Il gruppo è proprio a metà tra i fuggitivi ed il plotone principale, a 30”. Roglic e gli altri big sono a 1′ dalla vetta.

14.45 Tra gli uomini davanti il migliore in classifica generale è Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team) staccato di 3’31”.

14.42 Ritiro per il transalpino Emmanuel Morin (Cofidis).

14.40 38,8 km/h in una prima ora percorsa a velocità folli nonostante una salita molto dura.

14.37 Il gruppo però non si ferma e il vantaggio dei sei resta di circa un minuto.

14.35 Davanti sono rientrati altri due uomini: un terzetto per la DSM con anche Michael Storer, presente Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën Team).

14.33 Nuovi scatti dal gruppo: ancora velocità molto alta.

14.31 Ora la Jumbo-Visma prende il controllo delle operazioni, la compagine della Maglia Rossa gestisce la situazione.

14.28 Il Gruppo Maglia Rossa è a 20” dai primi quattro, dietro altri drappelli che potrebbero andare a raggiungere il plotone principale. Andrebbe così leggermente a ricompattarsi la situazione.

14.25 Quattro corridori sono riusciti a prendere una ventina di secondi di vantaggio: Diego Camargo (EF Education Nippo), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Thymen Arensman (Team DSM) e Chris Hamilton (Team DSM).

14.22 120 chilometri al traguardo e situazione ancora tutta da delineare.

14.19 Nel gruppo principale sono rimaste una trentina di unità.

14.16 Si fa vedere nelle prime posizioni anche il nostro Fabio Aru!

14.13 Davanti in solitaria troviamo Martijn Tusveld (Team DSM).

14.10 Gruppo allungatissimo in discesa.

14.06 I risultati sul GPM:

RNK. RIDER POINTS 1 HAIG Jack 10 2 SIVAKOV Pavel 6 3 KUSS Sepp 4 4 VINE Jay 2 5 IZAGIRRE Ion 1

14.03 Si è nuovamente rimescolata la situazione, gruppo principale che conta pochissime unità.

14.01 Al comando troviamo in solitaria Jefferson Alveiro Cepeda (Caja Rural – Seguros RGA), ma da dietro proseguono gli scatti.

13.59 140 chilometri al traguardo, ancora non si forma la fuga giusta.

13.58 Botta e risposta tra ex maglie rosse: ci prova Elissonde, risponde Taarame. I due in lotta per la classifica dei GPM.

13.56 Tutti i velocisti hanno già perso contatto dal gruppo.

13.54 Prova a muoversi Hugh Carthy (EF Nippo).

13.52 Annullata la fuga e ripartono gli scatti in gruppo.

13.50 Approcciata ad alte velocità la prima salita di giornata: GPM di prima categoria di Puerto la Llacuna di 9,4km con una pendenza media del 6,2%.

13.48 Prova ad agganciarsi anche Guy Niv (Israel Start-Up Nation).

13.47 Davanti troviamo Floris de Tier (Alpecin-Fenix), Jetse Bol e Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Oier Lazkano (Caja Rural Seguros RGA), Eddy Finé (Cofidis), Gotzon Martin (Euskaltel-EUskadi) e Nico Denz (Team DSM).

13.45 Il plotone sembra lasciar andar via gli attaccanti.

13.42 Sette uomini sono riusciti a prendere un leggero margine sul gruppo.

13.39 Ora iniziano gli scatti.

13.37 Prova a muoversi in solitaria Jetse Bol (Burgos-BH).

13.35 150 chilometri all’arrivo.

13.32 PARTITA QUESTA SETTIMA TAPPA!

13.28 Ancora 3 chilometri di trasferimento prima del via.

13.26 Immagini della partenza:

🏁 ¡Ya ha arrancado la etapa 7! 🚴‍♂️ Stage 7 is on! #LaVuelta21 pic.twitter.com/9t9QnyznSm — La Vuelta (@lavuelta) August 20, 2021

13.24 Oggi sarà grandissima battaglia per la fuga: gli attaccanti quasi sicuramente potranno giocarsi il successo di tappa.

13.19 Frazione dura sin dalla partenza quella odierna. Pronti via e il gruppo si troverà a scalare il GPM di prima categoria di Puerto la Llacuna di 9,4km con una pendenza media del 6,2%.

13.16 Nessun ritiro dalla frazione di ieri, 182 corridori sono scattati dalla linea di partenza.

13.13 Il via ufficiale è previsto alle 13.30.

13.10 Il gruppo sta per scattare dal villaggio di partenza, alle 13.12 partirà il tratto di trasferimento molto lungo, di 9,2 chilometri.

13.08 Corridori che stanno sfilando nella zona di partenza:

🇪🇨¿Quién llegó al control de firmas? 🧐Who arrived to signature podium? #LaVuelta21 pic.twitter.com/sx6GerQpGR — La Vuelta (@lavuelta) August 20, 2021

13.05 Parte la caccia a Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo-Visma ha riconquistato la Maglia Rossa e ha la seria intenzione di portarla fino alla fine.

13.02 Si fa sul serio nel grande giro iberico, arrivano le montagne. In programma infatti la Gandia-Balcón de Alicante di 152 chilometri, che presenta ben sei GPM: sarà sicuramente battaglia tra i big.

13.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della settima tappa della Vuelta a España 2021.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della settima tappa della Vuelta a España 2021. Si fa sul serio nel grande giro iberico, arrivano le montagne. In programma infatti la Gandia-Balcón de Alicante di 152 chilometri, che presenta ben sei GPM: sarà sicuramente battaglia tra i big.

Pronti via e il gruppo si troverà a scalare il GPM di prima categoria di Puerto la Llacuna di 9,4km con una pendenza media del 6,2%. Seguirà un lungo tratto vallonato che porterà all’ascesa di terza categoria di Puerto de Benilloba (3 km al 3,5%). Al termine della seguente discesa il terzo GPM di giornata il Puerto de Tundos di seconda categoria (7,1 km al 5,2% di pendenza media). A poco meno di 50 chilometri dal traguardo il gruppo scalerà il Puerto de Collao lunga 9,5 km al 4,6%. Ancora una breve discesa e un tratto abbastanza mosso che aprirà le porte alla penultima asperità di giornata il Puerto de Tibi (5,3 km al 5,3% di media). Al termine della discesa prenderà il via la salita finale il Balcon de Alicante di prima categoria, si tratta di un’ascesa lunga 8,4 km con una pendenza media del 6,2% ma con punte al 14% e gli ultimi tre chilometri costantemente oltre il 10%.

Tutti a lanciare la sfida alla Maglia Rossa: Primoz Roglic ieri si è ripreso il simbolo del primato d’autorità e, molto probabilmente, sta pensando di portarlo fino a Santiago de Compostela, centrando una clamorosa tripletta. Lo sloveno della Jumbo-Visma al momento pare inattaccabile, ma ci proveranno Ineos Grenadiers e Movistar, che sembrano le due compagini più agguerrite, con capitani Egan Bernal ed Enric Mas.

L’Italia spera in Giulio Ciccone: il capitano della Trek-Segafredo ha vissuto una giornata no ieri, ma è comunque in piena corsa in classifica generale e su un percorso adatto alle proprie caratteristiche può farsi valere. Occhio anche a Fabio Aru, che cerca un’ultima perla in una super carriera.

Appuntamento alle 13.00 per non perdervi davvero nulla di questa appassionante frazione.

Foto: Lapresse