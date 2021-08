SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 13, ma in Giappone si è già alla sedicesima giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 27 titoli in palio tra nuoto di fondo, canoa velocità, atletica, tuffi, boxe, ciclismo su pista, lotta, hockey su prato, karate, skateboard, arrampicata sportiva e tennistavolo.

OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 23.30 ora italiana del 4 agosto con il nuoto di fondo.

NUOTO – In programma oggi la 10 km in acque libere. Si parte alle 23.30 italiane, le 6.30 in Giappone: difficile fare pronostici su quel che potrà fare l'attesissimo campione di Carpi: molto, infatti, sarà legato alla sua condizione fisica e agli strascichi lasciati dalla mononucleosi che ne hanno condizionato in negativo le prestazioni in questa rassegna a cinque cerchi.

NUOTO – Gregorio Paltrinieri non si è arreso ed è riuscito a compiere una vera e propria impresa negli 800 stile libero portando a casa un argento a dir poco insperato.

NUOTO – Al via per l'Italia anche Mario Sanzullo che tenterà di entrare nella lotta per le prime posizioni e punterà ad una posizione nella top 10

NUOTO – Tra questi il 29enne olandese campione olimpico e mondiale del 2017 Ferry Weertman, il 25enne francese bronzo uscente e argento iridato ed europeo Marc Antoine Olivier,

NUOTO – Altri favoriti: il 23enne tedesco campione del mondo e bronzo europeo Florian Wellbrock, bronzo nei 1500 e quarto negli 800, che a Gwangju si impose nella 10 km e nei 1500, il 24enne ungherese Kristof Rasovszky, argento europeo nel 2018

NUOTO – Tra gli outsider il 37enne tunisino Oussama Mellouli, campione olimpico nei 1500 a Pechino 2008 e della 10 chilometri a Londra 2012, senza sottovalutare l’americano Jordan Wilimovsky.

NUOTO – Atleti sul pontone

NUOTO – Wellbrock prende subito l'iniziativa ed è in testa

NUOTO – 23.34: E' già fuga di Weelbrock, Si alza il ritmo in testa al gruppo

NUOTO – Primi 750 metri a 7'50″ per Wellbrock che ha circa 20″ di vantaggio

NUOTO – Primi 750 metri a 7'50″ per Wellbrock che ha circa 10″ di vantaggio

NUOTO – Wellbrock in testa al primo km, 10″ di ritardo per Muffels, Fan, Olivier, Rasovszky, Abrosimov. Sanzullo a 23″, Paltrinieri a 27″

NUOTO – Al primo rifornimento Wellbrock avanti, alle sue spalle Rasovszky, sale nel gruppo Paltrinieri

NUOTO – Wellbrock davanti, Olivier secondo a 6″, Rasovszky terzo a 13″, poi il gruppo ad inseguire a 25″ con Sanzullo e Paltrinieri

NUOTO – Olivier ha praticamente ripreso Wellbrock, Rasovszky dietro ma il gruppo sembra avvicinarsi

NUOTO – Paltrinieri sale in testa al gruppo e si mette all'inseguimento

NUOTO – Paltrinieri e Wilimowsky si sobbarcano la responsabilità dell'inseguimento al trio di testa

NUOTO – Al rifornimento Olivier riprende Wellbrock, Rasovszky subito dietro