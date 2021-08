CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

0.03 La nostra DIRETTA LIVE di Musetti-Coria finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire il grande tennis. Un caro saluto e buonanotte a tutti!

0.01 Per un Coria acciaccato e pieno di crampi c’è Basilashvili al secondo turno. Per i colori italiani finisce invece anche l’avventura di Seppi oltre quella di Musetti.

23.59 Sesta sconfitta consecutiva per Musetti e la vittoria continua a mancare da giugno, quando l’azzurro vinse il derby con Cecchinato al terzo turno del Roland Garros. Adesso l’allievo di Simone Tartarini si presenta agli Open degli Stati Uniti con tante incognite ed un’autostima sotto le scarpe.

23.57 Tantissimi gratuiti per Musetti che nella partita non ha giocato bene i punti importanti. Nel terzo set non sfrutta due palle game nel primo gioco in cui poteva andare avanti. Solo il 40% di punti sulla seconda per il toscano e 5 palle break convertite su 12. Meriti all’argentino che ha vinto il 57% al servizio contro il 54% di Musetti.

Finisce qui! Un bruttissimo Lorenzo Musetti cede a Federico Coria con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in 2 ore e 45 minuti di gioco.

40-15 Comanda Coria e chiude con il dritto. Altri due match point per l’argentino.

30-15 Il nastro di Coria manda fuori tempo sul rovescio Musetti.

15-15 Un po’ in trattenuta Musetti dalla parte del dritto, poi prende bene l’iniziativa Coria.

0-15 Si appoggia al nastro, passa la risposta di Musetti e Coria sbaglia il dritto.

4-5. Buona prima per Musetti!! E’ ancora vivo l’azzurro dopo aver annullato due match point.

A-40 Se ne va il rovescio in recupero di Coria! Palla del 4-5!

40-40 LA VOLEE DI MUSETTI DOPO UN OTTIMO ROVESCIO! Non ne vuol sapere di mollare l’azzurro.

40-A Altro errore di Musetti con il rovescio andando indietro con il peso del corpo. Secondo match point.

40-40 Annullato il match point! Servizio esterno e dritto comodo!

30-40 Attacca Coria con il dritto, fa correre Musetti: arriva il match point.

30-30 Cosa si è inventato Coria con il dritto in corsa! Soluzione spettacolare.

30-15 Bello il dritto anomalo lungolinea di Musetti.

15-15 Prima di sostanza messa in campo da Musetti.

0-15 Risposta vincente anticipata per Coria!

3-5. Molto bravo Coria che tiene bene questo turno di battuta, anche se Musetti poteva certamente fare qualcosa di meglio.

40-15 Spinge Coria con il dritto e Musetti si limita solo a difendere da lontano.

30-15 Lascia andare il braccio Coria e sbaglia di dritto.

30-0 Che errore di Musetti! Smorzata non perfetta di Coria, l’azzurro arriva bene, ma affossa in rete il recupero.

15-0 Servizio esterno e dritto perfetto dall’altra parte per Coria.

3-4. Dritto in controbalzo e terzo game di fila per Musetti. C’è solo un break di divario.

40-15 Se ne va la risposta di Coria! Due chance per il 3-4.

30-15 Splendido slice di Musetti con taglio ad uscire! Palla davvero maligna da gestire.

15-15 Doppio fallo per il toscano, il quarto nel match.

15-0 Spinge ordinatamente con il dritto Musetti.

2-4 BREAK MUSETTI! Non demorde l’azzurro che trova l’errore di Coria e prova ad intraprendere la strada della rimonta.

30-40 Il nastro porta fuori il rovescio di Coria!! Musetti ha l’opportunità di recuperare uno dei due break di ritardo.

30-30 Secondo doppio fallo del game per Coria che per poco non si tira la racchetta sui piedi.

30-15 Progressione ottima di Coria con il dritto fino allo smash a rimbalzo.

15-15 Ace di seconda per Coria! Incredibile!

0-15 Doppia cifra di doppi falli per Coria.

1-4. Finalmente un turno di battuta a zero per Musetti che si sblocca in un terzo set assai complicato.

40-0 Stecca la risposta Coria: ci sono tre palle per salire 1-4.

30-0 Errore con il rovescio di Coria.

15-0 Bravo a comandare con il dritto il baby azzurro.

0-4. Adesso per Musetti c’è un Everest da scalare. Da quando l’argentino è in difficoltà fisica, le cose sono ulteriormente peggiorate…

40-30 Non contiene la risposta bloccata di dritto Musetti.

30-30 Sparacchia via il dritto Coria. C’è ancora vita sul pianeta Musetti.

30-15 Muove bene la palla Musetti con il dritto e costringe Coria ad un dritto in corsa complicato.

30-0 Servizio vincente per l’argentino.

15-0 Splendido rovescio lungolinea di Coria, ma Musetti non sta muovendo a sufficienza il suo avversario.

0-3 DOPPIO BREAK CORIA! Comanda l’argentino con il dritto e la situazione diventa complicatissima per Musetti che ora si ritrova sotto di due break.

40-A Altro errore vistoso con il dritto che significa palla break.

40-40 Bene con il servizio ad uscire l’azzurro!

30-40 Decolla il dritto di Musetti che rischia di naufragare: palla per il doppio break.

30-30 Largo di poco il recupero di dritto in corsa di Musetti.

30-15 Servizio al centro e dritto vincente per Musetti.

15-15 Impatta alla grande in risposta Coria.

15-0 La smorzata di Musetti nel momento giusto! Deve allungare gli scambi l’azzurro, deve far correre il suo avversario.

0-2. Coria con l’ace avanza nel terzo set. L’argentino sta provando adesso ad abbreviare gli scambi, giocando come deresponsabilizzato.

40-15 Smash a rimbalzo imbarazzante giocato da Coria con la palla che non arriva alla rete.

40-0 Grande prima al centro per l’argentino e tre palle per il 2-0.

30-0 Atterra in campo il dritto carico di top spin giocato da Coria.

15-0 Lascia andare il braccio Coria e trova il rovescio in diagonale vincente.

23.17 Arriva il fisioterapista in campo a controllare i battiti di Coria che sembra decisamente in affanno: le temperature sono altissime e si gioca in condizioni davvero complicate.

0-1 BREAK CORIA. Un altro game che sembrava scivolare via tranquillo per Musetti che si è invece complicato la vita. Si deve rincorrere anche nel terzo set.

40-A Chiama in avanti il suo avversario Coria e Musetti sbaglia malamente con il dritto dal centro del campo in avanzamento. Errore gravissimo e palla break.

40-40 Che angolo ha trovato Coria con il dritto dai teloni! Davvero bravo in questa occasione l’argentino.

40-30 Arriva in corsa ed in ritardo Musetti sul rovescio. C’è un’altra palla per andare davanti 1-0.

40-15 Lontano dalla palla per giocare il dritto il tennista argentino.

30-15 Ottima risposta messa in campo dall’argentino.

30-0 Se ne va la risposta di Coria sulla seconda pungente giocata da Musetti.

15-0 Sulla riga il rovescio di Musetti: vola via invece il dritto di Coria.

INIZIO TERZO SET

23.10 Rientra in campo Coria dal toilet break: può cominciare il terzo set.

23.07 Migliora decisamente la percentuale di conversione delle palle break da parte di Musetti: 3 su 4 a differenza dell’1 su 7 del primo set. 71% di punti vinti con la prima dall’azzurro con il 57% di prime palle in campo. 50% di punti conquistati in risposta contro il 47% di Coria.

6-4 SECONDO SET MUSETTI!! Sbaglia la smorzata un Coria sempre più stremato e dopo un’ora e cinquantacinque minuti la partita va al terzo set!

40-A IL ROVESCIO LUNGOLINEA DA LONTANO DI MUSETTI!! Eccolo che arriva il set point!

40-40 Lungo il dritto di Coria in allungo dopo un buon rovescio di Musetti.

A-40 Ancora attento Coria a spingere con i due colpi dopo il servizio e a chiudere con la volée alta.

40-40 Diventano nove i doppi falli di Coria che si innervosisce dopo l’ennesimo doppio errore al servizio.

A-40 Terrificante la potenza dell’ultimo sventaglio di Coria. Altra palla per l’aggancio.

40-40 Regala ancora Coria! Anche il dritto comincia a barcollare.

40-30 Splendido rovescio in controbalzo a campo aperto per Coria dopo il servizio.

30-30 Viene a rete a prendersi il punto l’argentino dopo un ottimo pressing con il solito dritto.

15-30 Sotto la rete lo smash a rimbalzo di Coria! Situazione interessante per Musetti.

15-15 Torna a funzionare l’asse servizio-dritto per l’argentino.

0-15 Errore grave di Coria con il rovescio dopo la risposta bloccata di dritto di Musetti.

5-4. Rapido il dritto di Musetti e il giovane italiano tiene per la seconda volta di fila il servizio, cosa non da poco considerato l’andamento di questa partita.

40-15 Lascia andare il braccio e trova una super accelerazione di dritto Coria.

40-0 Sul nastro il rovescio da lontano di Coria. Tre palle per il 5-4 per Musetti.

30-0 Bene con il servizio in questa circostanza il carrarese.

15-0 Dritto lungolinea sulla riga, sventaglio ad uscire e inside-in a chiudere: da manuale Musetti.

4-4. Troppo corto il colpo di Musetti e Coria ne approfitta. L’argentino è ancora agganciato all’azzurro nel secondo parziale.

40-30 Trova il corridoio per pochi centimetri il dritto di Coria! Vediamo se Musetti riesce a costruirsi una chance.

40-15 Serve bene da sinistra al centro Coria.

30-15 Altro servizio vincente per l’argentino.

15-15 Il doppio fallo fa da contraltare all’ace: è l’ottavo.

15-0 Primo ace della partita da parte di Coria.

4-3. Arriva con tanti patemi il turno di servizio tenuto da Musetti! Ritorna avanti l’azzurro nel secondo set.

A-40 Grande servizio ad uscire sulla seconda per il carrarese.

40-40 Passante rallentato con lo slice di Musetti da lontano che viene gestito benissimo a rete da Coria.

40-30 In ritardo nell’apertura del dritto Musetti che si è fatto trovare impreparato.

40-15 Finalmente un punto giocato bene a rete da Musetti!

30-15 Va a segno Coria con lo sventaglio di dritto.

30-0 Ancora una prima vincente per Musetti!

15-0 Punto diretto con la prima di servizio per l’azzurro.

3-3 CONTROBREAK MUSETTI!!! IL PALLONETTO IN CORSA DOPO LO SMASH A RIMBALZO DI CORIA!! UNA DIFESA STOICA, GENEROSA DI MUSETTI! Non vuole mollare l’azzurro.

30-40 Decolla il rovescio di Coria: c’è ancora una palla break per Musetti!

30-30 Stecca la risposta Musetti.

15-30 Si salva Coria con il controbalzo di rovescio! Ma a fare la differenza è il dritto strettissimo precedente.

0-30 Lungo il dritto di Coria!! Che scambio durissimo! La resistenza dell’azzurro paga!

0-15 Doppio fallo numero sette per Coria che qualcosa concede sempre.

2-3 BREAK CORIA! Doppio fallo di Musetti proprio sulla palla break. Deve ancora inseguire l’azzurro.

30-40 Bella prima ad uscire per il giocatore toscano.

15-40 Slice di rovescio di Musetti che rimane sul nastro. Ancora difficoltà, ancora problemi: due palle break per Coria.

15-30 Rovescio vincente dopo il servizio per Musetti!

0-30 Che scambio!! Ne esce Coria con una meravigliosa soluzione con il rovescio. Musetti poteva incidere di più con il dritto in precedenza.

0-15 Ancora troppo lontano dal campo Musetti e poco aggressivo.

2-2 CONTROBREAK MUSETTI! L’errore di Coria con il dritto dopo al servizio rimette in carreggiata l’azzurro! Tutto in equilibrio nel secondo set.

40-A Dritto carico che costringe Coria ad accorciare e poi inside-out vincente! Seconda palla break del game.

40-40 Nooooo!! Erroraccio di Musetti con il lob! L’argentino era appiccicato alla rete e bastava un pallonetto abbastanza corto ad oltrepassarlo.

40-A Sul nastro il dritto di Coria! Solido Musetti in questo scambio prolungato e per lui arriva la palla break!

40-40 Addirittura sesto doppio fallo per l’argentino.

A-40 Serve in maniera intelligente al centro Coria ed ottiene il punto diretto.

40-40 Rimane in campo il passante di rovescio di Musetti! Mezza riga e il carrarese è ancora vivo in questo game.

40-30 Si apre il campo con il rovescio Musetti, ma sbaglia quello successivo.

30-30 Gestisce molto bene lo smash a rimbalzo Coria. Non era affatto banale in questa situazione di punteggio.

15-30 IL DRITTO IN CORSA DI MUSETTI! Pizzica la riga in lungolinea!

15-15 Molto angolata la prima di servizio dell’argentino.

0-15 Scoordinato nel colpire di dritto Coria che concede qualcosa.

1-2 BREAK CORIA. Ennesimo errore di dritto per un Musetti davvero lontano parente da quello che conosciamo. L’azzurro è indietro un set e un break.

15-40 Smorzata di Musetti che rimane altissimo e Coria chiude con il rovescio. Due palle break.

15-30 Trova una buona seconda il giocatore toscano.

0-30 Doppio fallo pesantissimo per Musetti che regala il sesto punto di fila a Coria.

0-15 Si ritrova la palla addosso Musetti andando all’indietro e sbarella con il rovescio.

1-1. Tiene a zero il suo turno di battuta Coria che non si deconcentra nel passaggio fra primo e secondo set.

40-0 Brutto errore con il rovescio e tre palle per l’1-1.

30-0 Profonda la risposta di Musetti, ma Coria bravo a difendersi con la medesima profondità.

15-0 Largo di poco il dritto in controbalzo di Musetti.

1-0. Il rovescio lungolinea di Musetti! Tiene il servizio l’azzurro che deve provare ora ad operare una svolta.

40-30 Finalmente anche con il servizio arriva un punto diretto.

30-30 Spinge Musetti con il rovescio e prova ad incitarsi per uscire da questo momento complicato.

15-30 Demivolée che rimane sul nastro per Musetti dopo un attacco discreto.

15-15 Palla corta e lob per Musetti! Finalmente un buon tocco per l’azzurro che finora aveva sbagliato tanto tecnicamente.

0-15 Ancora in comando dello scambio con il dritto Coria con i piedi fuori dal campo.

INIZIO SECONDO SET

22.13 Troppi, troppi errori da parte di Musetti in questo primo set. Poco cinico il carrarese che ha convertito appena una palla break su sette, mentre Coria gongola con un ottimo due su tre.

4-6 PRIMO SET CORIA! L’argentino dopo un’ora chiude un primo parziale molto combattuto nel primo game al servizio in cui non ha annullato palle break.

40-15 Sbaglia la risposta Musetti che consegna così altri due set point a Coria.

30-15 Altro doppio fallo per Coria che permette a Musetti di rientrare in questo game.

30-0 Sotto il nastro la risposta di Musetti.

15-0 Subito incide ed è aggressivo con il colpo dopo il servizio Coria e costringe Musetti ad una complessa difesa.

4-5. Stavolta è chirurgica la smorzata di Musetti! L’azzurro annulla un set point e rimane a galla nel primo parziale. Adesso deve confermare l’andamento in risposta e cercare di concretizzare: in tutti i game in ribattuta ha ottenuto una palla break.

A-40 Bel servizio ad uscire che dà il punto diretto a Musetti. Seconda possibilità per il 4-5.

40-40 Rovescio lungolinea che corre ancora in aiuto a Musetti su questo set point.

40-A La risposta di Coria!! Davvero bravissimo l’argentino in questa occasione. C’è il set point per il sudamericano.

40-40 Arriva in corsa sul dritto Musetti, ma si ritrova sorpreso in uscita dal servizio e non controlla il colpo.

40-30 Profonda e carica la seconda di Musetti che ha l’opportunità di salire sul 4-5.

30-30 Stringe l’angolo con il rovescio Musetti e raccoglie l’errore del suo avversario.

15-30 Prova a rischiare e a comandare con il dritto Coria: il nastro gli dice di no.

0-30 Ancora un errore con il dritto per Musetti che non si deve disunire.

0-15 Non bastano a Musetti un paio di righe con il dritto: Coria trova un angolo straordinario in ribattuta.

3-5. Coria allunga in questo primo set annullando l’ennesima palla break. Splendida la smorzata dell’argentino.

A-40 Guadagna campo Coria e in controtempo l’argentino risolve con lo sventaglio in avanzamento.

40-40 Rimane troppo corta la risposta e può prendere in mano le redini dello scambio con il dritto Coria.

30-40 IL DRITTO DI MUSETTI! Cambia in back Coria, ma la palla rimane alta ed incide con lo sventaglio l’azzurro! Palla break.

30-30 Prova a cambiare in lungolinea con il rovescio Coria, ma sbaglia in maniera evidente. Ancora situazione interessante in questo game di risposta.

30-15 Verticalizza bene Coria con il dritto e poi scende a rete chiudendo in maniera sicura con la volée.

15-15 Doppio fallo per Coria, il primo da sinistra.

15-0 Ottimo servizio ad uscire dell’argentino da destra.

3-4 BREAK CORIA! Un’altra stop volley che rimane troppo alta e l’argentino ne approfitta chiudendo con il dritto. Da 30-0 si fa nuovamente breakkare il toscano.

30-40 Esagera con il dritto Musetti dopo una prima eccellente. Concede un’altra possibilità di strappo al suo avversario il toscano.

30-30 Sul nastro la volée di Musetti dopo il servizio! Un altro serve and volley che non va a buon fine.

30-15 Bel contropiede di dritto architettato da Coria in fase difensiva.

30-0 Grande prima per il carrarese!

15-0 Il passante di dritto di Musetti! Non profondo l’attacco di Coria e lo punisce l’azzurro.

3-3 CONTROBREAK MUSETTI!! IL ROVESCIO LUNGOLINEA, IL MARCHIO DI FABBRICA! Finalmente alla sesta palla break l’azzurro strappa il servizio a Coria.

30-40 La prima se ne va grazie ad una bella curva ad uscire da destra.

15-40 Si scompone Coria nel giocare il rovescio e regala così due possibilità a Musetti per l’immediato controbreak.

15-30 Che angolo ha trovato con il dritto Musetti! Sta provando immediatamente a reagire il giovane italiano.

15-15 Molto carico il servizio di Coria sul rovescio di Musetti.

0-15 Profonda e pesante la risposta di Musetti: è lungo il dritto di contenimento di Coria.

2-3 BREAK CORIA! Bruttissimo serve and volley di Musetti con il colpo di volo che si spegne a metà rete. Alla prima chance riesce quindi a scappare l’argentino.

30-40 Secondo doppio fallo per Musetti, ma questo è pesante: prima palla break concessa a Coria.

30-30 Troppo lontano dal campo Musetti e Coria guadagna territorio fino a far cedere il suo avversario.

30-15 Errore gratuito con il dritto commesso da Musetti.

30-0 Secondo ace della partita per l’allievo di Simone Tartarini.

15-0 Ennesima palla corta giocata da Musetti che poi passa Coria in due tempi.

2-2. Grande difesa di Coria che tiene sulle bordate di Musetti ed annulla altre due palle break, rimanendo a galla in questo primo parziale.

A-40 Buona seconda ad uscire di Coria e la risposta di Musetti rimane sul nastro.

40-40 Smorzata di Coria per uscire dallo scambio, ma Musetti sbaglia ancora con il tocco in pallonetto che finisce di un soffio lungo.

40-A Accorcia con il dritto Musetti, ma Coria sbaglia malamente con la palla in mezzo al campo. Seconda chance di break.

40-40 Se la cava l’argentino con una prima consistente al centro.

40-A Erroraccio di Coria con il dritto! Arriva un’altra palla break per Musetti.

40-40 SPINGE MUSETTI! Recupera campo con un paio di dritti alti e profondi e poi risolve lo scambio con lo sventaglio.

40-30 Si costruisce il punto con il servizio Coria, a nulla servono le strenue difese di Musetti.

30-30 Prova a spingere con il dritto centrale Musetti, ma non trova il campo.

15-30 Insiste con le variazioni Musetti dalla parte del rovescio di Coria e alla fine l’argentino sbaglia in lunghezza.

15-15 Terzo doppio fallo in questo inizio di partita per Coria.

15-0 L’asse servizio-dritto regala il punto a Coria.

2-1. Sta crescendo il rendimento con il dritto da parte di Musetti. L’azzurro rimane avanti in questo primo parziale.

40-30 PRIMO ACE PER MUSETTI! Palla per il 2-1.

30-30 Dritto carico di Musetti che butta Coria fuori dal campo. Punto prezioso questo per l’azzurro.

15-30 Smorzata stavolta ben riuscita per Musetti, ma il recupero di Coria è buono e l’azzurro se lo ritrova fra le stringhe.

15-15 Che prima di servizio ha tirato Musetti! Lavorata e pesantissima!

0-15 Appena larga la palla corta tentata da Musetti.

1-1. Dritto corto ed alto giocato da Coria, ma Musetti affossa in rete l’approccio in back. Tutto in equilibrio dopo questo game fiume.

A-40 Trova un grandissimo angolo Coria con il dritto dopo la risposta bloccata di Musetti.

40-40 Secondo doppio fallo per Coria e si rimane in questo game.

A-40 Ottimo servizio ad uscire dell’argentino che ottiene il punto diretto.

40-40 PASSANTONE DI ROVESCIO DI MUSETTI!!! Difesa estrema con il dritto con la palla che rimane bassa e poi con il rovescio lungolinea infila Coria! Che numero del toscano!

A-40 Splendida apertura di dritto di Coria dietro al servizio.

40-40 Rimane decisamente a mezz’aria la smorzata di Musetti: ne approfitta Coria che chiude il punto con il dritto.

40-A Slice di rovescio profondissimo giocato da Musetti con la palla che si abbassa tantissimo dopo il rimbalzo. Altra palla break.

40-40 Spinge Coria ed ottiene il punto dopo che Musetti aveva accorciato troppo nel corso dello scambio, malgrado una risposta profonda.

30-40 Molto fermo sulle gambe Coria sull’ultimo dritto che si ferma a metà rete. Buon per Musetti che si procura la palla break.

30-30 Scambio equilibrato e alla fine Coria sbaglia con il dritto che vola appena lungo.

30-15 Primo doppio fallo anche per Coria che esagera con la profondità della seconda di servizio.

30-0 Ottima prima al centro dell’argentino.

15-0 Comanda il gioco Coria con il dritto, Musetti troppo remissivo dopo tre colpi e troppo schiacciato all’indietro.

1-0. Si costruisce il punto Musetti martellando sul rovescio di Coria e poi lascia esplodere il rovescio lungolinea. Buon turno di servizio tenuto ai vantaggi per l’azzurro.

A-40 Prova a spingere con lo sventaglio di dritto Coria, ma sbaglia.

40-40 Il nastro accomoda la palla al dritto di Coria che non esita a prendere l’iniziativa e ad aggredire.

40-30 Forza la seconda di servizio avanti di due punti il toscano, ma incappa nel doppio fallo.

40-15 Altra prima vincente da sinistra per Musetti.

30-15 Si difende bene l’azzurro con il dritto dopo una risposta arguta dell’argentino.

15-15 Buona prima ad uscire per Musetti.

0-15 Si entra nello scambio e Coria chiama Musetti ad uno spostamento sul lato destro con il dritto che scappa via.

SI COMINCIA! LORENZO MUSETTI AL SERVIZIO!

INIZIO PRIMO SET

21.07 I due giocatori sono impegnati nelle canoniche procedure di riscaldamento.

21.05 Musetti ha vinto il sorteggio è ha deciso di cominciare al servizio la sua partita.

21.03 Come negli altri tornei statunitensi, la capienza del pubblico è al 100%.

21.01 Altri giocatori italiani sono già scesi in campo e scenderanno in campo in questo torneo: Cecchinato ieri sera ha battuto Sandgren con un’ottima prova, eliminato invece Stefano Travaglia per mano di Mikael Ymer. Oggi, oltre a Musetti, saranno impegnati Seppi contro Ivashka, Mager contro Wu e Cecchinato nel secondo turno contro Koepfer.

20.59 Si gioca per affrontare nei sedicesimi di finale Nikoloz Basilashvili che, usufruendo della testa di serie numero 7, beneficia di un bye al primo turno.

20.57 Sarebbe importantissimo arrivare agli Us Open con un po’ di fiducia ritrovata ed un ritorno alla vittoria. Proprio per questo la partita di questa sera assume un peso piuttosto significativo.

20.54 Diversi inconvenienti successi al giocatore di Carrara: la maturità non ha permesso di preparare con un torneo Wimbledon, le Olimpiadi sono “piombate” a causa della rinuncia di Sinner e hanno rivoluzionato la sua programmazione estiva e a Toronto è stato escluso dalle quali per una presunta violazione della bolla.

20.52 Musetti che non vince dal derby contro Marco Cecchinato nel terzo turno del Roland Garros: da lì in avanti la sconfitta togliendo due set a Novak Djokovic, quella a Wimbledon con il semifinalista Hubert Hurkacz, a Bastad contro Henri Laaksonen, alle Olimpiadi contro John Millman e nelle qualificazioni di Cincinnati contro Kevin Anderson.

20.49 La corsa dell’azzurro in Florida si interruppe al terzo turno proprio contro il giocatore croato, dopo che il toscano si era sbarazzato di Mmoh e Paire.

20.47 Per ritrovare una partita di Coria sul duro eccettuato il torneo olimpico nel quale ha perso al primo match contro Mikhail Kukushkin, dobbiamo risalire al 25 marzo, giorno nel quale l’argentino perse in tre set a Miami il primo turno contro Marin Cilic.

20.45 Proprio nel torneo svedese, l’argentino ha conseguito la sua prima finale nel circuito maggiore battendo nell’ordine Londero, Cecchinato, Garin e Hanfmann, inchinandosi solo in finale al solidissimo norvegese Ruud.

20.42 Coria ha affrontato diversi rappresentanti italiani in questa stagione, l’ultimo dei quali Marco Cecchinato, sconfitto in tre set al secondo turno dell’Atp di Bastad poco più di un mese fa.

20.40 Non ci sono precedenti fra questi due giocatori: Musetti ha affrontato un argentino l’ultima volta ad Acapulco. Nella settimana magica in Messico, il carrarese diede via al suo percorso verso la semifinale battendo proprio il sudamericano, ottenendo così la sua prima vittoria contro un top 10.

20.38 Questo torneo si tratta dell’ultimo appuntamento in preparazione agli Us Open, l’ultimo Major della stagione. Eccezionalmente il tabellone è aperto a 48 giocatori nel main draw per facilitare l’ingresso a quanti più atleti possibili.

20.35 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Lorenzo Musetti e Federico Coria, valida per il primo turno dell’Atp 250 di Winston-Salem.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Musetti-Coria, primo turno dell’Atp 250 di Winston-Salem, torneo di preparazione agli Us Open. L’azzurro torna in campo dopo un’estate turbolenta e sconfitte che hanno tolto qualche sicurezza.

Musetti, infatti, non ha vinto una partita nel post Roland Garros. Il carrarese ha racimolato una sconfitta a Wimbledon contro il futuro semifinalista Hubert Hurkacz dopo non essersi preparato all’altezza sull’erba a causa della maturità, la sconfitta di Bastad contro Henri Laaksonen, il k.o. al primo turno delle Olimpiadi contro John Millman e quello in qualificazioni a Cincinnati contro Kevin Anderson. Il toscano ha pagato anche la decisione di disputare i Giochi Olimpici all’ultimo dopo la rinuncia di Jannik Sinner e la settimana saltata a Toronto a causa di una presunta violazione della bolla.

Contro Coria l’italiano cerca la prima vittoria nella stagione americana, ma l’argentino non sarà sicuramente d’accordo. L’attuale numero 65 del mondo ha disputato il miglior torneo della carriera a Bastad, dove ha raggiunto la sua prima finale nel circuito maggiore, salvo poi perdere contro Mikhail Kukushkin nel torneo olimpico. Il sudamericano non ha mai avuto grande feeling con i campi veloci, ma proverà a confermare le buone sensazioni destate a luglio sulla terra battuta.

Fra i due non si registra nessun precedente ufficiale, mentre in questa stagione Coria ha già battuto italiani come Marco Cecchinato e Gianluca Mager e ha perso da Matteo Berrettini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Federico Coria, valida per il primo turno dell’Atp 250 di Winston-Salem. La partita è programmata come prima sul Campo Centrale a partire dalle 21.00 e verrà trasmessa in tv da Supertennis in chiaro e da Sky Sport Tennis in pay-tv, mentre in streaming su SupertenniX e Now Tv. Buon divertimento!

