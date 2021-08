Karate, Olimpiadi Tokyo: Viviana Bottaro è seconda nella sua Pool dopo il primo round

Si è aperto ufficialmente il programma del karate ai Giochi Olimpici di Tokyo ed è subito entrato in scena il kata femminile. La nostra Viviana Bottaro si è classificata al secondo posto (alle spalle della formidabile Kiyou Shimizu) nel primo round della Pool B e si è messa nelle migliori condizioni per passare al Ranking Round che aprirà gli scenari in ottica medaglie.

La prima a scendere sul tatami è la neozelandese Andrea Anacan, che conclude la sua prova di Ohan Dai con il punteggio di 23.46. Seconda a entrare in azione è la turca Dilara Bozan, Per lei Chibana No Kushanku e punteggio di 24.46. E’ stata poi la volta della francese Alexandra Feracci con il suo Suparinpei che le frutta 24.32. La nostra Viviana Bottaro ha presentato il Suparinpei e ha totalizzato un buon 25.54. Ultima a scendere sul tatami la padrona di casa Kiyou Shimizu. Il suo Oyadomari No Passai le vale uno straordinario 27.40 e la prima posizione.

A breve incomincerà il second round di questa prima parte della gara. Le migliori tre di ogni Pool si qualificheranno per il Ranking Round che apriranno le porte alla finale per la medaglia d’oro (per la prima classificata) o per quella di bronzo (per le altre due karateka).

