Karate, Olimpiadi Tokyo. Kumite donne -61 kg, le favorite in semifinale: Yin, Coban, Prekovic e Lotfy avanzano

Dopo la delusione azzurra nel kata, la prima parte della giornata di karate sul tatami del Nippon Budokan è dedicato al Kumite femminile -61 chilogrammi; poche sorprese nei due raggruppamenti, dove ad avanzare sono le favorite per le medaglie.

Nel Gruppo A, il più equilibrato per svolgimento sono la cinese Xiaoyan Yin e la turca Merve Coban ad accedere alle semifinali. Le due avanzano a braccetto: l’asiatica fa percorso netto sin dall’inizio battendo di misura la venezuelana Claudymar Garces Sequera e la francese Leila Heurtault, mentre la turca comincia con il piede giusto battendo la giapponese Mayumi Someya per 4-0 e di nuovo la Garces Sequera per 6-2; Yin mette al sicuro il passaggio al turno successivo con il successo su Someya, mentre Coban si complica la vita con il ko con Heurtault. Sconfitta che risulta ininfluente, poiché le sue dirette inseguitrici hanno lo scontro diretto a sfavore e si può permettere il lusso di perdere per senshu anche con Yin, passando come seconda.

Nel Gruppo B invece la situazione si è delineata praticamente subito: la serba Jovana Prekovic e l’egiziana Giana Lotfy hanno una marcia in più rispetto alle avversarie, la marocchina Btissam Sadini, la peruviana Alexandra Vanessa Grande Risco e l’ucraina Anita Serogina. Le due vincono facilmente i loro match (mentre le avversarie si tolgono punti a vicenda), arrivando all’ultima sfida appaiate a punteggio pieno e già certe del passaggio in semifinale: le due non scoprono le carte, concludono sul pari ma è la serba a vincere per senshu.

Le quattro torneranno a sfidarsi nella serata giapponese: alle ore 12.05 sono programmate le semifinali della categoria, con l’ultimo atto valido per l’oro previsto per le 12.40.

Foto: LaPresse