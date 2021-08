Karate, Olimpiadi Tokyo: Anna Chernysheva positiva al Covid-19 e costretta a rinunciare ai Giochi

Una doccia gelata per Anna Chernysheva e il ROC. La campionessa d’Europa di quest’anno nel kumite 55 kg (karate) è stata costretta a rinunciare alla competizione olimpica che prenderà il via domani per la positività al Covid-19.

La Federazione russa ha infatti confermato il risultato positivo al test anti-Covid di Chernysheva: “La nostra atleta di karate Anna Chernysheva non potrà competere alle Olimpiadi. Positivo il test al Covid-19, obbligatorio per partecipare al torneo“, il testo del comunicato ufficiale.

Un’assenza che sicuramente apre il campo nel torneo a Cinque Cerchi di cui però non potrà giovarsi l’Italia che nella categoria non avrà alcuna rappresentante. Sara Cardin, purtroppo, non ha centrato la qualificazione olimpica nel kumite 55 kg al preolimpico di Parigi, per via della sconfitta nel match contro la polacca Dorota Banaszczyk.

Nazionale italiana, comunque, molto ambiziosa e che punta a far bene in questa specialità dalle prossime ore nelle altre categorie presenti.

Foto: Fijlkam