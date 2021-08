Lascia il mondo terreno Jacques Rogge. Il belga, presidente del CIO tra il 2001 e il 2013, scompare all’età di 79 anni. Aveva assunto la carica dopo il tempo di Juan Antonio Samaranch e prima di quello, ancora attuale, di Thomas Bach.

Già proveniente dal mondo dello sport (è stato rugbista e velista con tre partecipazioni alle Olimpiadi tra il 1968 e il 1976), Rogge è diventato chirurgo ortopedico, oltre che presidente del Comitato Olimpico belga. Fu eletto in uno dei periodi più complessi per il CIO, quello in cui sembrava realmente in pericolo la disputa delle Olimpiadi a Salt Lake City nel 2002 dopo gli attentati dell’11 settembre.

Quelle Olimpiadi si svolsero, e nel contempo furono messi al bando diversi membri del CIO dalla figura non proprio limpida in termini di corruzione. Importante il ruolo di Rogge nello sviluppo dello sport giovanile, sfociato nella nascita delle Olimpiadi giovanili, ma anche nell’avvicinamento alle fasce d’età dei ragazzi del programma olimpico. Certo, i problemi non sono mancati, ma l’immagine che resta è di un uomo che è riuscito a tenere in piedi quella che era una pericolante barca dell’evento sportivo più importante al mondo.

In segno di rispetto, la bandiera olimpica verrà posta a mezz’asta in ogni proprietà del CIO, per la durata di cinque giorni. I funerali dell’ottavo presidente dell’organizzazione a cinque cerchi verranno celebrati in forma privata.

Foto: LaPresse