Italiani in gara Olimpiadi 3 agosto: programma, orari, tv e streaming. Gli azzurri sport per sport, minuto per minuto

Martedì 3 agosto va in scena l’undicesima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e si assegnano tante medaglie di questa rassegna a cinque cerchi. Si preannuncia grande spettacolo perché ci sarà da divertirsi con un’abbuffata di sport che soltanto i Giochi riescono a regalare. L’Italia spera di essere assoluta protagonista con tantissimi azzurri impegnati nelle rispettive gare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, gli eventi e gli italiani in gara martedì 3 agosto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. I Giochi sono trasmessi in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 (pacchetto complessivo di 200 ore); in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con canali tematici dedicati ai singoli sport) e su DAZN (dove si vedono i due canali televisivi di Eurosport). DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, con un live generale e live tematici.

ITALIANI IN GARA MARTEDÌ 3 AGOSTO OLIMPIADI TOKYO 2021

MARTEDÌ 3 AGOSTO:

02.00 ATLETICA – Finali

400 metri ostacoli maschile: Alessandro Sibilio

Qualificazioni e batterie

Salto triplo maschile: Tobia Bocchi, Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje

200 metri maschile: Eseosa Desalu, Antonio Infantino

02.30 CANOA SPRINT – Semifinali e finali

K1 200 metri femminile: Francesca Genzo

K1 1000 metri maschile: Samuele Burgo

03.00 TUFFI – 3 m maschile, semifinale: eventuale Lorenzo Marsaglia

08.00 TUFFI – 3 m maschile, finale: eventuale Lorenzo Marsaglia

08.30 VELA – Medal Race

Nacra 17 misto: Ruggero Tita e Caterina Banti

08.30 CICLISMO SU PISTA – Primo turno e finali:

Inseguimento a squadre femminile: Italia (Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini)

Primo turno

Inseguimento a squadre maschile: Italia (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan)

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata maschile, qualificazioni: Ludovico Fossali, Michael Piccolruaz

10.00 VOLLEY – Torneo maschile, quarti di finale 3: Italia-Argentina

10.20 BASKET – Torneo maschile, quarti di finale 3: Italia-Francia

12.00 ATLETICA – Finali

Lancio del martello femminile: Sara Fantini

Semifinali

200 metri maschile: eventuali Eseosa Desalu, Antonio Infantino

Qualifiche e batterie

110 metri ostacoli: Paolo Dal Molin, Hassane Fofana

Getto del peso maschile: Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir

5000 metri maschile: Yeman Crippa

12.00 EQUITAZIONE – Salto a ostacoli individuale, qualificazioni: Emanuele Gaudiano

12.30 NUOTO ARTISTICO – Coppie, technical routine: Linda Cerruti e Costanza Ferro

23.30 NUOTO DI FONDO – 10 km femminile: Rachele Bruni

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.