E’ l’Olimpiade dei record per l’Italia. Già 38 medaglie conquistate, non era mai accaduto: il primato precedente era di 36, stabilito a Los Angeles 1932 e Roma 1960. Attualmente il bottino ammonta a 10 ori, 10 argenti e 18 bronzi. Un risultato sensazionale, soprattutto se consideriamo che sono venute a mancare le tradizionali miniere della scherma e del tiro. Ma l’atletica ha compensato tutto a suon di trionfi, addirittura 5: impensabile anche per il più inguaribile degli ottimisti.

Difficile chiedere di più a questa edizione straordinaria, tuttavia mancano ancora due giorni ed è giusto non porsi più alcun limite. A questo punto la ciliegina sulla torta, assodato che la top10 nel medagliere non ce la toglierà nessuno, sarebbe quella di spingersi addirittura a quota 40 medaglie. Ne mancano due, non sarà per nulla facile agguantarle, ma bisogna provarci.

Per la verità non restano così tante occasioni: cinque, forse sei se vogliamo aggrapparci ad un nuovo possibile miracolo nell’atletica. Domani le carte da medaglia saranno tre. Abraham Conyedo affronterà il tabellone dei ripescaggi nella categoria -97 kg di lotta libera: quella dell’italo-cubano sarà una gara chiave per tentare di raggiungere l’obiettivo. In mattinata toccherà poi ad Elia Viviani e Simone Consonni provare a far saltare il banco nella madison di ciclismo su pista: entrambi sono in forma, soddisfatti per una medaglia già in tasca e dunque pronti a giocarsi sino in fondo un risultato di prestigio che è nelle loro corde. Missione durissima per Silvia Semeraro nei +61 kg del kumite di karate: la 25enne deve fare i conti con una pool densa di avversarie di altissimo rango, ma superarla ed approdare in semifinale significherebbe mettersi una medaglia al collo. Contiamo sullo spirito di emulazione divampato nell’atletica: il trionfo di Luigi Busà potrebbe aver gettato le basi per una nuova impresa.

Sarà molto complicato andare a medaglia domenica 8 agosto, ultimo giorno delle Olimpiadi. Ci saremmo aspettati molto da Elisa Balsamo nell’omnium di ciclismo su pista, ma oggi la piemontese è incappata in una brutta caduta nella madison e non è escluso che possa persino venire sostituita da una Letizia Paternoster ben distante dalla forma migliore. Ci proveranno di sicuro anche le Farfalle della ginnastica ritmica: alle spalle delle grandi favorite ROC e Bulgaria sarà una bagarre incredibile per il terzo gradino del podio. E poi la maratona con Eyob Faniel e Yassine Rachik: in fondo è o non è l’Olimpiade dell’atletica?

