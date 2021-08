Italia-Belgio, Europei volley donne: data, orario, programma, tv in chiaro

L’Italia affronterà il Belgio agli ottavi di finale degli Europei 2021 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo lunedì 30 agosto (ore 17.00) a Belgrado (Serbia) per sfidare le Yellow Tigers in un incontro decisamente ostico e impegnativo. La nostra Nazionale, capace di vincere le cinque partite della fase a gironi (decisiva quella contro la Croazia per il primato nel raggruppamento), partirà con i favori del pronostico, ma l’avversario non è certo di poco conto e vanta una caratura di tutto rispetto.

Le ragazze del DT Davide Mazzanti dovranno alzare l’asticella se vorranno avere la meglio contro il sestetto trascinato dalle fiondate delle attaccanti Britt Herbots e Celine Van Gestel oltre che dai muri di Marlies Janssens. Il Belgio poteva chiudere la Pool A in seconda posizione alla Serbia dopo aver sconfitto la Russia, ma nell’ultimo incontro si è fatto sorprendere in maniera inattesa dalla Francia e ha così terminato in quarta piazza.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Italia-Belgio, ottavo di finale degli Europei 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato da comunicare), in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-BELGIO, OTTAVI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

LUNEDÌ 30 AGOSTO:

17.00 Italia vs Belgio

ITALIA-BELGIO, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, sui canali Rai (la rete è ancora da comunicare).

Diretta streaming gratis su Rai Play e su DAZN per gli abbonati.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

