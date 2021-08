Hockey su prato femminile, Olimpiadi Tokyo: la Gran Bretagna supera l’India e conquista il bronzo

Conquistano il bronzo le ragazze dell’hockey su prato della Gran Bretagna, che nella finale per il terzo posto superano di misura, e in rimonta, l’India. Decisive l’indisciplina delle indiane nell’ultimo periodo di gioco e la marcatura di Grace Balsdon, che regalano il bronzo alle britanniche.

Avvio lento per le due squadre, che nei primi 15 minuti di gioco faticano a creare occasioni da rete, anche se è la Gran Bretagna a fare il match e a sprecare le poche occasioni. In particolare il portiere dell’India dopo due minuti para un tiro di angolo corto, mentre sul finale del quarto evita per due volte la marcatura britannica.

Cambia la musica nel secondo quarto. Dopo un minuto va in rete Elena Sian Rayer per la Gran Bretagna, mentre al 23’ cartellino verde e due minuti out per l’indiana Nisha. Ne approfittano le britanniche, che subito dopo vanno a segno con Sarah Robinson. A questo punto reagisce l’India, fin lì mai pericolosa in attacco. Da corner corto accorcia le distanze Gurjit Kaur, ed è la stessa giocatrice due minuti dopo a pareggiare. Ad un minuto dall’intervallo è Vandana Katariya a ribaltare la situazione per il 3-2 per l’India.

Quella indiana è solo una folata. Torna a dominare il campo la Gran Bretagna nel terzo periodo ed al 35’ è Hollie Pearne-Webb a trovare il pareggio. Nonostante la mole di gioco, però, le britanniche non riescono a tornare in vantaggio e si arriva all’ultimo quarto.

Dopo un minuto arriva il giallo ad Udita, out 5 minuti, la Gran Bretagna alza il ritmo in superiorità ed al 48’ segna il gol decisivo con Grace Balsdon. L’India prova a reagire ma arriva un nuovo cartellino verde per Sharmila Devi e non ha le forze per trovare il pari.

