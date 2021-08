Il Belgio si prende la prima, storica, medaglia d’oro alle Olimpiadi nell’hockey su prato. La squadra diretta da Craig Fulton ha superato infatti in Finale l’Australia agli shootout per 3-2, dopo il pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari.

A passare in vantaggio per primo è stato proprio il Belgio, con un goal segnato nel terzo quarto, precisamente al minuto 32, da Florent Van Aubel. Non si è fatta quindi attendere la risposta degli avversari che, nelle battute iniziali dell’ultimo quarto, al quarantasettesimo giro di orologio, hanno pareggiato i conti grazie a Tim Joseph Wickman, mandando dunque la gara allo spareggio decisivo dopo aver subito una maggiore aggressività da parte dei rivali: sono infatti dieci le conclusioni del Belgio, contro le cinque dell’Australia.

Palpitante la sequenza degli shootout: dopo un primo errore dell’australiano Blake, l’autore del vantaggio provvisorio Van Aubel porta avanti i suoi, salvo essere nuovamente raggiunti da Oglivie. Botta e risposta dunque tra Dee Sloover e Brand, che portano la serie sul 2-2.

Il belga Denayer sbaglia poi il suo tiro, aprendo dunque la possibilità di allungare da parte della compagine australiana che però fallisce con il tentativo di Simmonds. A seguito di un penalty andato a vuoto per colpa di un fallo intenzionale del difensore non sbaglia poi Hendrickxx, siglando un 3-2 che diventa definitivo con l’errore finale di Whetton, il cui tiro è stato neutralizzato dal portiere.

Domani, venerdì 6 agosto, andrà in scena la finale del torneo femminile tra Olanda e Argentina.

