Hockey prato, Olimpiadi Tokyo: Australia in finale, battuta la Germania 3-1

Uno degli accoppiamenti che era più desiderato dagli appassionati di hockey su prato è realtà. Sarà l’Australia, una delle regine dell’hockey su prato mondiale, a sfidare i campioni del mondo in carica del Belgio nella finale del torneo olimpico di Tokyo il prossimo 5 agosto. Gli oceanici si sono imposti sulla Germania per 3-1, staccando così il pass per la finale a cinque cerchi che mancava da Atene 2004.

I tedeschi hanno tentato il tutto per tutto sin dall’inizio per mettere in difficoltà gli avversari, ma dopo sette minuti è Tim Brand a permettere agli aussies di passare in vantaggio. La replica europea è immediata: dopo tre minuti è Lukas Windfeder a rimettere le cose a posto per l’1-1 dopo il primo quarto. Tanta guerra nella seconda frazione ed è Blake Govers a rimettere avanti l’Australia con uno shot penalty corner.

Nel terzo quarto la Germania attacca a spron battuto, ma non sfrutta una green card affibbiata a Lachlan Thomas per i conseguenti due minuti di vantaggio numerico. Con i teutonici che pressano a tutto spiano per il gol del pari, è logico aprire la propria difesa ed è proprio Thomas a mettere i puntini sulle i ad un minuto dal termine, con un’azione di contropiede. L’Australia torna così sul podio olimpico dopo la debacle di cinque anni fa, quando vennero sconfitti agli ottavi di finale dai Paesi Bassi.

