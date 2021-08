Golf: Tony Finau spezza la maledizione, trionfa al The Northern Trust 2021 battendo al playoff Cameron Smith

Tony Finau ha vinto il The Northern Trust 2021, primo leg dei playoff FedEx Cup della stagione del PGA Tour. Le settimane arrivavano e passavano senza trofei da quasi 2000 giorni per il gigante americano, portando in sacca top-10 e top-5 a bizzeffe senza mai riuscire a chiudere il cerchio. La grande competitività sul tour e qualche colpo di tensione di troppo avevano ormai trasformato Finau in un vero e proprio maledetto giocatore prigioniero del proprio successo, almeno fino a questo magico lunedì notte.

Un giorno dopo che l’uragano Henry è passato attraverso il nord-est degli USA e ha ritardato il round finale al Liberty National di Jersey City, il gioco è ripreso e ciò che non ha funzionato negli ultimi 5 anni, è improvvisamente evaporato. Un sontuoso back-nine da 30 colpi, insieme a un’inaspettato crollo del numero 1 del mondo Jon Rahm, hanno portato Finau e l’australiano Cameron Smith ai playoff sul -20, ma un immediato errore dell’oceanico ha consegnato le chiavi del prestigioso trofeo al trentunenne, il secondo della carriera ma che vale più di una “prima assoluta”.

Finau ha chiuso un gran round da -6, riprendendo nelle buche regolamentari il man of the day di sabato Smith (-4). Il favorito rimaneva comunque lo spagnolo, il quale aveva tutte le carte in regola per poter essere lì a sfidare la coppia di testa, eppure si è spento sul più bello con due bogey finali che gli hanno pregiudicato gli spareggi e lo hanno costretto alla fine alla terza piazza, a -18.

Quarta piazza finale per un altro grande deluso di giornata, Justin Thomas, partito molto lento e capace di terminare con un opaco -1 di giornata che lo ha limitato sul -15, insieme allo svedese Alexander Noren e al connazionale a stelle e strisce Tom Hoge. E ancora quanto a Finau, non è tutto: risale al numero 9 del ranking mondiale.

