Golf, nei playoff di FedEx Cup è il turno del BMW Championship 2021. Jon Rahm difende il titolo

Dopo l’emozionante – sia dal punto di vista personale che dello spettacolo – vittoria di Tony Finau nel Monday-finish del The Northern Trust, i playoff della FedEx Cup proseguono con il secondo evento, spostandosi al Caves Valley Golf Club di Owing Mills (Maryland) per il BMW Championship 2021.

Naturalmente il field sarà prestigiosissimo, con i primi 70 dell’attuale classifica stagionale che si sfideranno senza taglio per avere la chance di raggiungere il Tour Championship. Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Dustin Johnson, Rory McIlroy, Justin Thomas. Impossibile nominare tutte le star che prenderanno parte all’evento, in quanto naturalmente si tratta di quasi tutti i migliori golfisti del mondo.

Owings Mills è un percorso par 71 di 7226 yards, progettato e realizzato nel 1991 dal celebre Tom Fazio. Per anni, gli unici campi da golf di Fazio regolarmente sede di una tappa PGA Tour sono stati quelli del Corales Punta Cana Championship e del Wells Fargo Championship, ma in questa particolare stagione stiamo per toccare addirittura quota 6 (con l’aggiunta di Shadow Creek, Congaree e Kasumigaseki).

Come di consueto i campi di Fazio sono tenuti in condizioni impeccabili. Il Caves Valley Golf Club è uno dei club più esclusivi degli Stati Uniti e tutti i suoi 600 membri hanno certamente le tasche profonde. Spiccano davvero im questo caso i drammatici dislivelli e infatti lo yardage dichiarato su ogni buca certamente non corrisponderà alla distanza effettiva.

Foto: LaPresse