Golf, Jon Rahm e Justin Thomas subito avanti al The Northern Trust 2021. Parte male Morikawa

Si sono aperti oggi in New Jersey i playoff della FedEx Cup 2021, con il primo giro del primo dei tre eventi, il The Northern Trust, di scena sul Libery National Golf Club di Jersey City. Abbiamo assistito a una partenza bruciante da parte di due delle star più attese per questo torneo, con Jon Rahm e Justin Thomas immediatamente in testa con un superlativo -8 che garantisce loro già un buon margine su tutti i rivali.

Lo spagnolo era forse il favorito numero 1 della vigilia e ambisce a tornare sul tetto del mondo in termini di ordine di merito, mentre l’americano era reduce da un periodo certamente meno positivo e si era detto pronto a cambiare marcia. Detto, fatto. 9 birdie e un unico errore hanno permesso a JT di alzare subito l’asticella, ma più tardi l’iberico ha risposto con una carta pulitissima contenente 10 par e 8 birdie, pareggiando il punteggio.

Terza piazza al termine di questo round-1 per un altro americano, Harold Varner III, che è issato fino al -5 con un giro in 66 colpi. Un colpo alle sue spalle troviamo un interessante sestetto con ancora tante carte da giocare: Tony Finau, Kevin Na, Adam Scott, Robert Streb, Cameron Tringale e Mackenzie Hughes.

Avvio in sordina invece per il campione uscente Dustin Johnson (-1, 35esima posizione) e un Rory McIlroy ancora troppo incostante nei suoi colpi, elemento ormai presente dalla ripresa post-covid (T52 in pari con il par). Subito fuori dai giochi, quantomeno per il torneo, il campione dell’Open Collin Morikawa, che a sorpresa è incappato in un pessimo round da 74 colpi (+3).

