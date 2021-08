Lo European Tour si sposta al London Club di Ash, nel Kent (Inghilterra), per il Cazoo Classic 2021. Il favorito numero 1 dell’evento non può che essere considerato Bernd Wiesberger, il quale ancora sogna un posto per l’ormai imminente Ryder Cup.

Il gigante austriaco, otto volte campione del Tour, ha infatti bisogno di una grande prestazione questa settimana per conservarsi la possibilità di entrare nella squadra di Padraig Harrington nell’incontro del prossimo mese contro gli Stati Uniti.

Se invece vogliamo guardare oltre alla classifica dell’ordine di merito, un nome da tenere d’occhio questa settimana in un field decisamente ridotto è quello di Vincent Norrman. Il 23enne svedese è fresco di una forte carriera universitaria negli USA che lo ha portato al quarto posto della classifica mondiale dei dilettanti, prima di iniziare con ottimo piglio la sua avventura tra i professionisti con quattro top-15 in altrettante partenze sul circuito maggiore. Altri giocatori interessanti saranno il danese Rasmus Hojgaard e lo scozzese Callum Shinkwin.

Per quanto riguarda gli azzurri, questa settimana contingente decisamente ridotto di scena in Inghilterra. Saranno al via infatti i soli Lorenzo Gagli e Aron Zemmer.

Foto: Federazione Italiana Golf