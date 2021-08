Golf: calendario PGA Tour 2021-2022. Le date della nuova stagione sul circuito americano

La PGA of America ha rilasciato il calendario della stagione 2021-2022 del PGA Tour, che contiene diverse modifiche e alcuni momenti che si possono definire storici rispetto sia all’annata in corso che al senso assoluto della situazione. Quello che non cambia è la durata, da settembre ad agosto.

Si riparte dal Fortinet Championship, che è l’ex Safeway Open. Subito spazio alla Ryder Cup, con lo Houston Open che finisce nella seconda settimana di novembre, preceduto da Mayakoba. Classico break a dicembre, poi si riparte e, a febbraio, c’è lo scambio di date tra Pebble Beach e Waste Management Phoenix Open. Viene istituito un vero e proprio Florida Swing con il Valspar Championship dopo il Players, mentre il Rocket Mortgage Classic prende il posto del torneo olimpico di quest’anno. Ma c’è una grandissima novità: lo Scottish Open entra nel calendario del PGA Tour, offrendo punti per la FedEx Cup e posti ai membri del circuito americano, così come Barbasol e Barracuda Championship accoglieranno membri dell’European Tour e daranno punti per la Race to Dubai.

Si torna inoltre a giocare la CJ Cup in Giappone, dopo un anno di esilio forzato, mentre il WGC viene letteralmente dimezzato: il Mexico Championship non si gioca più sotto quell’ala e il FedEx-St. Jude Invitational non c’è più, perché FedEx-St. Jude Championship è il nuovo nome del Northern Trust. Si terminerà con il Tour Championship, come nella più classica delle tradizioni.

PGA TOUR 2021-2022: CALENDARIO

2021

SETTEMBRE

16-19 Fortinet Championship – Silverado Resort and Spa (North Course) – Napa, California

24-26 Ryder Cup – Whistling Straits (Straits Course) – Kohler, Wisconsin)

30-3 ottobre Sanderson Farms Championship – Country Club of Jackson – Jackson, Mississippi

OTTOBRE

7-10 Shriners Children’s Open – TPC Summerlin – Las Vegas, Nevada

14-17 THE CJ CUP @ SHADOW CREEK – The Summit Club – Las Vegas, Nevada

21-24 ZOZO CHAMPIONSHIP – Narashino Country Club – Prefettura di Chiba, Giappone

28-31 World Golf Championships-HSBC Champions – Sheshan Golf Club – Shanghai, Cina (DA CONFERMARE)

28-31 Bermuda Championship – Port Royal Golf Course – Southampton, Bermuda

NOVEMBRE

4-7 World Wide Technology Championship at Mayakoba – El Camaleón Golf Course at Mayakoba – Playa del Carmen, Messico

11-14 Houston Open – Memorial Park Golf Course – Houston, Texas

18-21 The RSM Classic – Sea Island Resort (Seaside Course, Plantation Course) – St. Simons Island, Georgia

BREAK

2022

GENNAIO

6-9 Sentry Tournament of Champions – Kapalua Resort (The Plantation Course) – Kapalua, Maui, Hawaii

13-16 Sony Open in Hawaii – Waialae Country Club – Honolulu, Hawaii

20-23 The American Express – PGA WEST (Stadium Course, Nicklaus Tournament Course), La Quinta Country Club – La Quinta, California

27-30 Farmers Insurance Open – Torrey Pines Golf Course (South Course, North Course) – San Diego, California

FEBBRAIO

3-6 AT&T Pebble Beach Pro-Am – Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course, Monterey Peninsula Country Club (Shore Course) – Pebble Beach, California

10-13 Waste Management Phoenix Open – TPC Scottsdale (Stadium Course) – Scottsdale, Arizona

17-20 The Genesis Invitational – The Riviera Country Club – Pacific Palisades, California

24-27 The Honda Classic – PGA National Resort & Spa (The Champion) – Palm Beach Gardens, Florida

MARZO

3-6 Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard – Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge – Orlando, Florida

3-6 Puerto Rico Open – Grand Reserve Country Club – Rio Grande, Porto Rico

10-13 THE PLAYERS Championship – TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) – Ponte Vedra Beach, Florida

17-20 Valspar Championship Innisbrook, a Salamander Resort (Copperhead Course) Palm Harbor, Florida

24-27 World Golf Championships-Dell Technologies Match Play – Austin Country Club – Austin, Texas

24-27 Corales Puntacana Championship – Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) – Punta Cana, Repubblica Dominicana

31-3 aprile Valero Texas Open – TPC San Antonio (The Oaks Course) – San Antonio, Texas

APRILE

7-10 Masters Tournament – Augusta National Golf Club – Augusta, Georgia

14-17 RBC Heritage – Harbour Town Golf Links – Hilton Head Island, South Carolina

21-24 Zurich Classic of New Orleans – TPC Louisiana – New Orleans, Louisiana

28-1° maggio – Mexico Chapmionship – TBD – Città del Messico, Messico

MAGGIO

5-8 Wells Fargo Championship – TPC Potomac at Avenel Farm – Potomac, Maryland

12-15 AT&T Byron Nelson – TPC Craig Ranch – McKinney, Texas

19-22 PGA Championship – Southern Hills Country Club – Tulsa, Oklahoma

26-29 Charles Schwab Challenge – Colonial Country Club – Fort Worth, Texas

GIUGNO

2-5 the Memorial Tournament presented by Workday – Muirfield Village Golf Club – Dublin, Ohio

9-12 RBC Canadian Open – St. George’s Golf and Country Club – Toronto, Ontario, Canada

16-19 U.S. Open Championship – The Country Club – Brookline, Massachusetts

23-26 Travelers Championship – TPC River Highlands – Cromwell, Connecticut

30-3 luglio John Deere Classic – TPC Deere Run – Silvis, Illinois

LUGLIO

7-10 Genesis Scottish Open – TBD – TBD, Scozia

7-10 Barbasol Championship – Keene Trace Golf Club (Champions Trace) – Nicholasville, Kentucky

14-17 The Open Championship – St. Andrews Links (Old Course( – St. Andrews, Fife, inghilterra

14-17 Barracuda Championship – Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) – Truckee, California

21-24 3M Open – TPC Twin Cities – Blaine, Minnesota

28-31 Rocket Mortgage Classic Detroit Golf Club Detroit, Michigan

AGOSTO

4-7 Wyndham Championship – Sedgefield Country Club – Greensboro, North Carolina

11-14 FedEx St. Jude Invitational – TPC Southwind – Memphis, Tennessee

18-21 BMW Championship – Wilmington Country Club (South Course) – Wilmington, Delaware

25-28 TOUR Championship – East Lake Golf Club – Atlanta, Georgia

